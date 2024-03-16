首艘人道救援船抵加沙 卸下200公吨粮食

（加沙市综合电）为缓解加沙人道危机，从地中海岛国塞浦路斯启航的第一艘人道救援船抵达加沙中部海岸，卸下200公吨的救援物资。

以色列军方证实，西班牙非政府组织的“张开双臂”（Open Arms）号救援船星期五（3月15日）拖着载满物资的平底驳船开抵加沙海域，军方派兵确保船只停泊的临时码头和周围安全，这艘船也经过了“全面安全检查”。

驳船上的200公吨物资包括大米、面粉、罐头食品、饮用水等，由美国慈善机构世界中央厨房（World Central Kitchen）提供。世界中央厨房星期六（16日）发声明说：“所有物资已经卸下，准备分发到加沙各地。”

由于加沙缺乏妥善的港口基础设施，世界中央厨房在加沙市西南部建造了一个临时码头，以方便救援物资的运输工作。

装满粮食的驳船星期二（12日）从塞浦路斯出发，向处于饥荒边缘的加沙地带运送救命物资。这次首航是一个试点项目，目的是开辟一条救援巴勒斯坦人的海上走廊。

这条海上走廊由欧盟、阿拉伯联合酋长国、美国等共同发起，而塞浦路斯是最靠近加沙走廊的欧盟成员国。由于以色列的封锁，由陆路口岸运送救援物资的途径几乎全已中断。

世界中央厨房说，它在塞浦路斯还有240公吨粮食准备就绪，可随时发送，但第二艘救援船启航日期还有待确定。

塞浦路斯当局较早时表示，将在第一艘救援船完成任务后，派出第二艘更大的船输送更多物资前往加沙。

巴勒斯坦指责以色列将饥饿作为武器

在以色列持续轰炸和围困下，加沙地带陷入了前所未有的人道危机。巴勒斯坦指责以色列将饥饿当成战争武器使用。

巴勒斯坦经济部星期五发声明谴责以色列政府漠视国际法，没有确保加沙居民获得粮食与药品。据巴勒斯坦当局统计，自去年10月7日以哈冲突爆发以来，加沙地带的生活成本空前暴涨，至今飙升了111%。

联合国官员周五再警告，加沙的人道危机极其严重，妇孺受到的冲击最大，尤其是婴幼儿和孕妇。当地医生报告，由于人们长时间营养不良和脱水，如今那里的孕妇不是早产就是胎死腹中，那里再也看不到“体重正常”的初生儿，那些初到人间的婴儿个个体型过小，有些一出世就夭折。