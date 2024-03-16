传哈马斯胡塞罕见会谈 讨论夹攻以色列

（拉姆安拉／开罗综合电）哈马斯和也门胡塞武装的高级官员罕见地举行了会议，讨论联手对付以色列。

法新社星期五（3月15日）引述哈马斯和回教圣战组织的消息报道，哈马斯、回教圣战组织与解放巴勒斯坦马克思主义人民阵线的领袖，上星期与胡塞武装代表举行了“重要会议”，讨论如何协调彼此在加沙下一阶段的行动。

哈马斯和胡塞武装都是伊朗主导的“抵抗轴心”的成员，其他成员包括黎巴嫩真主党和伊拉克民兵组织。

消息人士没有披露上述会谈的地点。他们透露，会谈也针对以色列可能对加沙南端城市拉法展开地面攻势进行磋商。此外，胡塞武装确定，会继续在红海攻击船只以“支持巴勒斯坦的抵抗行动”。

胡塞领袖马利克·胡塞星期四说，要扩大攻击范围，包括打击那些为避开红海而绕道非洲南端好望角的商船。

胡塞武装在红海一带袭击船只的行动似乎日益频繁。

英国海事安全公司安布雷（Ambrey）星期五报告，一艘悬挂马绍尔群岛国旗的液化石油气油轮在红海遇袭，但没有被炮弹击中。据报，这艘油轮在驶离也门港口城市荷台达（Hodeidah）海岸后，船身附近发生两次爆炸。

这是当地48小时内发生的第三起商船遇袭事件。安布雷说，这艘油轮本属美国公司，不久前刚易手。

美国和英国虽然个别和联手空袭胡塞武装在也门的设施，但仍无法阻止它攻击商船。

哈马斯不满阿巴斯总理人选

在这同时，哈马斯与巴勒斯坦权力机构之间的矛盾可能进一步激化。哈马斯与其他巴勒斯坦派系星期五警告，巴勒斯坦总统阿巴斯任命新总理人选，可能加深彼此的分歧。

阿巴斯前一天任命巴勒斯坦投资基金会主席穆斯塔法为新总理，组建新一届政府。穆斯塔法也是阿巴斯的经济顾问。

反对这个任命的巴勒斯坦派系认为，这项任命是阿巴斯的个人决定，在没有全国共识的情况下组建新政府，只会加深分裂。它们称，在同以色列作战的时候，巴勒斯坦人必须要有一个统一的领导层。

美国等西方国家一再要求巴勒斯坦权力机构进行改革，以备在以哈冲突结束后接管所有巴勒斯坦领土。不过有分析指出，穆斯塔法与阿巴斯关系密切，由他出任总理将限制巴勒斯坦权力机构的改革工作。