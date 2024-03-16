波音飞机在美又出状况 降落后机身少一块镶板

（华盛顿／纽约综合电）波音飞机近期状况连连，在最新一起事件中，美国联合航空公司（United Airlines）一架波音737-800型客机安全飞抵目的地后，工作人员发现机身外部少了一块镶板。

根据美国联邦航空管理局的数据，联合航空433班机星期五（3月15日）上午10时20分离开旧金山，下午1时45分降落俄勒冈州麦德福国际机场。

机场说，客机安全降落，没有发生事故，工作人员在飞机着陆后检查发现机身少了一块镶板。机场当时暂停运作以检查跑道和机场，但没有找到碎片。

美联航发声明说，这架客机载有139名乘客和六名机组人员，由于飞行时没有飞机受损迹象，因此没有要求紧急降落。

美联航也证实，缺失的镶板位于机身底部机翼与机身相连接的位置，靠近起落架。美联航说：“我们将对这架飞机进行彻底检查，完成所有必要维修之后才让它恢复服务。我们还将进行调查，以更好地了解这种损害是如何发生的。”

波音则说，关于美联航机队和运作的事宜，将由美联航说明。根据联邦航空管理局的记录，这架飞机1998年年底出厂，机龄25年。

波音近期事故频发，今年1月5日，美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9客机在飞行途中，应急舱门脱落。3月7日，美联航一架波音777客机在旧金山起飞后不久轮胎掉落，紧急迫降时撞毁机场停车场的几辆汽车。

3月11日，智利航空公司拉美航空（LATAM Airlines）一架波音787梦幻客机在高空发生飞行高度骤降的惊险事故。

拉美航空将这起事件归咎于技术问题，但《华尔街日报》星期五引述美国业内人士报道，事故是一名空服员不小心引起的。他送餐时误触机师座椅上的一个开关，导致座椅移动，机师碰撞到操纵杆，造成机鼻朝下，飞机急剧俯冲。当时，乘客惊慌失措，一些未系安全带的乘客被抛飞撞上天花板，有50人受伤，其中13人须留医治疗。

波音星期五建议拥有787梦幻客机的航空公司，按照波音2017年发布的操作手册的指示，检查这款飞机的驾驶舱座椅开关。

美国联邦航空管理局同一天说，将召集一组飞行安全专家审查波音的上述操作手册，并向波音提出反馈。

联邦航空管理局上月底限定波音在90天内制定一套行动计划，解决质量控制问题，提高飞机的安全性。受这一系列事故影响，波音股价自开年以来已下挫25%。