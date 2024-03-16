朝鲜官媒尊称金正恩女儿“伟大的向导者”

（首尔综合电）朝鲜官方媒体在报道中称呼领导人金正恩的女儿金珠爱为“伟大的向导者”。分析指出，这个尊称向来只用于高级领导人，官媒此举是在暗示金珠爱很可能就是金正恩的继承人。

朝中社星期六（3月16日）发布金正恩和金珠爱星期五出席一个综合温室竣工投产仪式的报道。在朝鲜文、英文和中文的报道中，均对他们使用了尊称。其中，中文版的报道写道，“伟大的向导者们和党政军领导干部一起参观了江东综合温室”，并配上金正恩父女与多名军官的合照。

江东综合温室是金正恩2022年12月提出的指示，以科技化和现代化方式生产蔬菜供应给平壤市民。

分析人士说，这是朝鲜首次这么称呼及形容金正恩的女儿。首尔朝鲜研究大学校长杨武镇教授告诉法新社：“这是首次通过这样的表达，将金珠爱提升至领导人地位。”

韩国世宗研究所朝鲜半岛战略中心主任郑成长也说，朝鲜文中“向导者”一词，通常只用来形容最高领导人或继任者。“以这种程度展现对金珠爱的个人崇拜，表明了她会继承金正恩，成为朝鲜的下一任领导人。”

金珠爱2022年首次在媒体前亮相，当时她陪同金正恩到导弹试射现场观看新型洲际弹道导弹“火星-17型”试射，样子看起来约12岁或13岁。她之后多次和金正恩一起出席官方活动，包括军事演习、参观武器工厂、新养鸡场和阅兵等。朝鲜媒体过去每次提到金珠爱，都只称她为“金正恩心爱的女儿”。

金正恩星期五也带着金珠爱视察了朝鲜人民军空降部队训练。据朝中社报道，这个训练展示了空降兵一旦接受命令，“就能一举占领敌区的战斗能力”。