日本开始研发无人驾驶两栖战车 修法放宽下一代战机出口

日本国防部从4月1日起开始研发无人驾驶两栖战车，以降低两栖特遣部队在敌方控制区抢滩时可能出现的人员伤亡。

据《读卖新闻》报道，国防部已在新财政年的初步预算中拨出约200亿日元（约1.79亿新元）作为部分研发经费。国防部希望能在国内生产这类新型无人驾驶两栖战车，目标是在2028财政年批量生产和部署。

日本陆上自卫队负责南西诸岛的两栖特遣部队目前拥有一辆美国制造的两栖装甲车AAV7。AAV7可以从大海登上岛屿，但如果抢滩时遭遇敌人的猛烈攻击，可能面对重大人员损失。

国防装备局将研发的无人驾驶两栖战车，能够让部队远程控制车载火炮系统。同时，研发人员也将设计一种系统，允许同时操控多辆战车。

自卫队一名高级官员说：“在敌人严阵以待的岛屿登陆作战尤其危险，无人驾驶战车是一种有效的选择。”

日本政府在2010年制定的国防战略中，将装备无人化定位为关键项目之一。报道提到，中国可能已经引进无人驾驶两栖战车，遥控无人机在乌克兰对抗俄罗斯的战事中也被证明是成功的。

另一方面，执政的自民党和公明党星期五（3月15日）达成协议，允许日本与英国和意大利共同研发的下一代战斗机出口到第三国。

二战结束后，日本一直根据和平宪法原则限制武器出口。

日本政府去年12月22日修订《防卫装备转移三原则》，允许向授权国出口相关武器的零部件。自民党和公明党达成的协议进一步消除壁垒，允许将战斗武器的成品外销。当局计划本月26日进一步修订《防卫装备转移三原则》。

不过，这项协议仅限于出口下一代战斗机，并将范围缩小到与日本缔结《国防装备和技术转让协定》，以及能适当管理武器的国家。

目前，与日本签署《国防装备和技术转让协定》的国家有15个，包括美国、澳大利亚、印度、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、越南和泰国等。

日本下一代战斗机会在2035年部署。日本允许下一代战斗机出口，有助于增加产量和降低生产成本，也有助于培育国防工业。日本希望通过对东南亚国家出口军备，加强国际合作，发挥遏制多样化威胁的作用。