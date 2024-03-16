以哈停火谈判似未破局 传哈马斯让步

（华盛顿／加沙综合电）以哈停火谈判有望恢复，突破点据报道是哈马斯同意让步，不再坚持以色列必须立即永久停火来换取人质获释。

《纽约时报》星期六（3月16日）引述知情者报道，哈马斯答应释放人质，换取以军分阶段从加沙部分地区撤出，并释放巴勒斯坦囚犯。哈马斯修改立场有利于停火谈判恢复。

白宫即刻对哈马斯提出新建议表示欢迎，并且确认以哈停火谈判很快会在卡塔尔首都多哈重启。

白宫发言人柯比在例行记者会上说，美方认为，哈马斯的新提议符合以色列、卡塔尔、埃及和美国上月为居中斡旋而在巴黎会谈中商定的框架。“我们对谈判朝好的方向发展持谨慎乐观的态度，但这并不意味着事情已经完成，我们必须坚持到最后。”

据报道，美国一直在向哈马斯施压，要它恢复谈判并降低要求。各个谈判方软硬兼施，一方面承诺会向加沙提供更多人道援助，另一方面则一再暗中威胁要关闭哈马斯在多哈的政治办事处。

以色列总理内坦亚胡表面上对哈马斯的新提议是一贯的不屑，但以方其他官员的反应较为积极。以方星期六宣布，将派代表团到卡塔尔参加新一轮谈判，这意味着以方没有将谈判大门关上。

根据消息人士透露，哈马斯的新提议是在第一阶段，以军撤回到加沙中部，允许一些平民返回家园。同时，以色列必须从监狱释放更多巴勒斯坦人。

在交换以色列人质方面，根据提议，最先获释的将包括剩余的五名女人质，以及35名年老、患病或受伤的男性人质。哈马斯的条件是，以35名男人质换取350名巴勒斯坦囚犯，一名女人质换取50名囚犯，其中包括30名被判终身监禁的犯人。也就是说，用以色列的40名人质交换600名巴勒斯坦囚犯。

第一阶段将持续几个星期。到了第二阶段，释放更多男性囚犯，换取进一步停止敌对行动。在第三即最后阶段，哈马斯将归还遇难人质的遗体，换取以色列放松对加沙的封锁。

内坦亚胡批准进攻拉法行动计划

以色列一直拒绝接受任何要求结束军事行动的协议，不过美国认为，推动人质交换以换取暂停战斗，是唯一可行的方案。

促使以哈早日停火是国际关注焦点，因为以军可能随时会对加沙南端城市拉法发动地面大攻势。以色列总理办公室星期五说，内坦亚胡已经批准了对拉法的军事行动，并准备疏散当地民众。

在美国等持续为以哈斡旋调停的当儿，以色列军事行动没有停止。加沙中部星期六再遭以军炮轰，民众不顾危险从废墟中救出伤者送往急救。（法新社）

随着以军持续并扩大炮轰加沙地带，巴勒斯坦人纷纷向南逃到毗邻埃及的拉法市避难，导致当地和周围地区聚集了多达150万人。以色列指拉法是哈马斯在加沙的最后一个据点，那里还藏匿着不少的哈马斯残余军团，因此准备大举进攻。

美国总统拜登上星期说，以色列进攻拉法是一条“红线”。国务卿布林肯星期五在奥地利首都维也纳则对记者说，美方还没有看到以方的有关行动计划，但会坚持以方为拉法制定一个“明确且可行”的计划，包括确保平民免受伤害。