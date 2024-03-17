海地黑帮洗劫码头 联合国救济品货柜被清空

（太子港综合电）加勒比海国家海地安全局势持续恶化，联合国儿童基金会星期六（3月16日）说，该机构运抵首都太子港码头准备分发给灾民的救济品货柜遭洗劫一空。

根据儿童基金会（UNICEF），它在太子港主要码头共有17个装满人道救济品的货柜，其中一个备有“孕产妇、新生儿和儿童生活必需品”的货柜遭黑帮洗劫。据了解，黑帮目前已控制该码头260个货柜。

海地是西半球最不发达的国家，长期以来政府治理不善，军队、警察、司法和公共服务等国家机构薄弱。2021年7月前总统莫伊兹遇刺身亡后，尽管任命了代理总理亨利兼代理总统，但局势仍然不稳定。亨利最近在黑帮的压力下宣布辞职后，海地进一步陷入混乱。

黑帮全副武装占领太子港大部分地区

自去年7月初以来，有大量贫民聚居的太子港太阳城地区发生严重的帮派暴力，到目前已导致约500人丧生。目前全副武装的黑帮已占领太子港大部分的地区，人权组织表示，杀戮、绑架和性暴力现象普遍存在。

儿童基金会海地代表马耶斯发表声明呼吁立即停止抢劫“对儿童至关重要的人道物资”行为，并说：“这起事件发生在孩子们最需要这些物资的关键时刻。”

他说，被洗劫的物资包括复苏器和相关设备。在太子港，每四名妇女中就有三名无法获得基本的医疗保健和营养。此外，一些医院因安全问题被迫关闭，只有两个外科手术设施仍在运行。

他指出，电力、燃料和医疗用品短缺影响了全国各地的医院，十分之六的设备无法操作。

海地警察星期五（15日）在恶名昭彰的黑帮领袖、绰号“烤肉”的谢里齐耶控制的太子港社区查获枪枝，并疏通道路。当局表示，警方与匪徒交火，并击毙了数名帮派分子。

警方说，警方正在部署新战略，以收复近期被黑帮占领的地区。据消息人士说，警方正采取另一场行动来夺取主要港口控制权。由于暴力事件，这个码头自3月7日起一直关闭。