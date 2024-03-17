印度海军夺回遭海盗劫持商船 救出17人质

（新德里／华盛顿综合电）近期阿拉伯海与红海袭击事件激增，促使印度加大海上安全部署。印度海军星期六从一艘遭海盗骑劫三个月的货船上救出17名人质，并制服船上的35名索马里海盗。

印度海军星期六（3月16日）晚在社媒平台X发声明宣布，印度战舰加尔各答号（INS Kolkata）前一天在印度岸外约2600公里处，拦截遭海盗骑劫的散货船鲁恩号（Ruen）。

加尔各答号连同其他印度战舰、美国制造的远程侦察飞机，以及乘美制特种飞机降落的海军陆战队突击队队员包围这艘船，并于星期六迫使船上的所有35名海盗投降，在避免人员受伤的情况下安全救出17名船员。

鲁恩号的保加利亚船东Navibulgar形容，鲁恩号获救是全球海运业者的一大胜利，“证明商业航运的安全不会受到损害”。

保加利亚政府正争取让七名保加利亚籍船员迅速回国。其余获救人质包括九名缅甸公民与一名安哥拉公民。

鲁恩号悬挂马耳他国旗，去年12月14日在距离也门索科特拉岛（Socotra）以东约380海里（约703公里）处航行时遇袭。这是自2017年以来，再有货船被索马里海盗劫走。

海盗控制这艘船后释放一名受伤的保加利亚船员，之后把船和其余17名人质带到索马里半自治的邦特兰州（Puntland）。

早前有报道称，鲁恩号可能被当成海盗船，用于挟持其他船只。印度海军说，此次行动挫败索马里海盗在地区海域挟持其他船只的图谋，并强调将继续致力于保护地区海域和海员的安全。

最近几个月，阿拉伯海与红海等海域的袭击事件激增，促使印度军方加大打击海盗的力度。目前至少有12艘印度战舰在阿拉伯海巡逻，这是印度于和平时期在这片水域的最大规模部署。

非洲之角附近的海上武装袭击近期激增

索马里海盗袭击事件在2011年达到顶峰，后来在多国海军打击下大幅减少，但近期非洲之角附近的海上武装袭击又激增。

分析员警告，索马里海盗的威胁虽远不如2011年时那么严重，但在也门岸外的关键贸易水道受到攻击的情况下，海盗活动增多可能加剧人们对海上和航运安全的担忧。

受胡塞武装不断袭击红海航运影响，许多货船会放缓行驶速度，以等待是否要前往红海的指示，这可能使它们容易受到攻击。

美国中央司令部说，胡塞武装星期六从它在也门的控制区，朝红海发射两架无人机，其中一架被美军击落，另一架应已坠入红海。这次袭击没有造成伤亡或破坏。

当天晚些时候，美军摧毁胡塞武装在也门的五艘无人水面舰艇和一架无人机。美国中央司令部称，这些武器对地区内的商船和美军舰船构成迫在眉睫的威胁，美军出于自卫采取行动，以维护航行自由和国际水域的安全。

英国海上贸易行动办公室（UKMTO）星期天（17日）说，一艘商船的船长报告，在也门亚丁以东157公里处行驶时，附近发生爆炸，但没有造成伤亡或破坏。