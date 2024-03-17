俄投票最后一日 乌克兰无人机加紧空袭俄境

（莫斯科综合电）乌克兰在俄罗斯总统选举投票的最后一天，对包括莫斯科在内的俄广大地区发动新的无人机攻势，造成一座炼油厂起火，边境地区一死11伤和电力供应中断。

俄罗斯从上星期五（3月15日）开始举行为期三天的总统选举投票。莫斯科指责基辅连续几天对俄基础设施进行空袭，目的是要干扰俄选举。

这是自俄总统普京2022年下令入侵乌克兰以来，乌克兰在俄领土进行最大规模的无人机袭击行动之一。几乎笃定会赢得连任的普京已誓言报复。

据塔斯社报道，总统选举的投票率达到67.54%，稍微超过2018年67.5%的水平。

此外，数千人在各地的投票站参加反对普京连任的抗议活动，一些人蓄意破坏选票或投给其他候选人，另有人誓言在选票上写上已故反对派领袖纳瓦尔尼的名字。

乌总统泽连斯基在周六（16日）晚间的视频讲话中感谢乌军方和情报部门提供新的“远程能力”，但他没有提供详情。

乌情报消息称成功袭击12座俄炼油厂

据乌情报消息人士告诉路透社，乌克兰的远程无人机成功袭击了12座俄炼油厂。

俄国防部星期天在即时通信应用Telegram上说，俄军在南部城市克拉斯诺达尔（Krasnodar）上空摧毁了17架无人机、莫斯科上空摧毁了五架，以及在另外六个地区上空摧毁了六架无人机。

它称，一架乌克兰军用直升机在飞往边境城市别尔哥罗德（Belgorod）地区途中被击落。

莫斯科当局也称，无人机攻击了乌克兰扎波罗热州的俄控地区一个投票站，但没有造成人员伤亡。

俄国家航空监管机构发表声明说，出于安全原因，莫斯科三座国际机场于当天上午实施了航班限制。

克拉斯诺达尔地区的作战总部在Telegram上说，袭击当地的无人机已被消灭，但其中一架坠落时引发了火患。

政府当局说，位于克拉斯诺达尔市的斯拉维扬斯克（Slavyansk）炼油厂的火患已被扑灭，火灾没有造成人员伤亡，但初步信息显示一人死于心脏病。

在俄乌边境的别尔哥罗德州，州长格拉德科夫说，有四架乌克兰发射的无人机在当地发动袭击，损坏了一个村庄的电力和天然气管道。

格拉德科夫也说，乌克兰炮火导致一名16岁女孩死亡，她的父亲受伤。

据国际文传电讯社报道，俄国防部长绍伊古星期天访问频繁遭到乌军袭击的黑海舰队，命令舰队加强对军事设施的保护，并就如何击退袭击进行定期演习。

马克龙重提西方或有必要参与乌境内战

在这同时，法国总统马克龙再次提出“假以时日”西方或许有必要参与乌克兰境内的地面作战行动，对抗俄军。

马克龙在《巴黎人报》周六刊登的采访中说：“也许假以时日——我不希望这样，我不会采取主动——我们将不得不在地面采取行动，无论是什么行动，以对抗俄军。”

马克龙说：“法国的优势在于我们能做到。”

有关采访周五进行，当天马克龙访问了德国首都柏林，与德国总理朔尔茨和波兰总理图斯克举行了会谈。

马克龙上个月拒绝排除向乌克兰派兵的可能性，德国和其他欧洲伙伴对此做出严厉回应。但马克龙并没有放弃自己的立场，而是强调西方不会主动出兵。

西方盟国如果对于是否采取地面行动和向基辅运送远程导弹的问题产生了分歧，这可能会破坏盟国之间的合作。