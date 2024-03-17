特朗普称若败选美国将遭“血洗” 若当选将向中企汽车征收100%进口税

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普称，若赢得11月总统选举的不是他，这将意味着美国民主的末日，届时美国汽车业和整个国家都将遭受“血洗”。他还预告，若自己重返白宫，将对中国企业在墨西哥制造的汽车征收100%的进口税。

特朗普星期六（3月16日）在俄亥俄州的造势活动上再次声称，他在2020年总统选举中输给拜登是大规模舞弊的结果。他告诉支持者：“如果我们不能赢得这次选举，我想这个国家不会再有选举。”

特朗普越来越常在竞选活动中以反乌托邦言论来描述美国现状。他星期六谈到美国汽车业面临的竞争时说：“如果我不能当选，整个国家将受到血洗。”

他还扬言，若当选总统，他将对中国企业在墨西哥制造的汽车征收100%关税，这比他之前提出的税率高出一倍。

他向中国国家主席习近平喊话说：“你们不聘用美国人，却要把这些车卖给我们，不行。我们将对每一辆越过（美墨）边界线的汽车征收100%的关税。”

特朗普此前还提议对所有中国商品征收高达60%的关税、对世界其他地区制造的商品加征10%关税。

他表明，不担心中国或其他国家会采取报复措施。“你搞我们，我们就搞你。这非常简单和公平。”

拜登发言人指责特朗普 图重演2021年国会骚乱

拜登竞选发言人在一份声明中指责特朗普希望2021年1月的国会骚乱重演。声明说：“美国人民将在这个11月再度让他败选，因为他们仍然拒绝接受他的极端主义、他对暴力的热爱，以及他对报复的渴望。”

拜登同日出席由驻华盛顿权威记者组成的“烤架俱乐部”（Gridiron Club）年度晚宴时，也大力攻击特朗普，并嘲讽对方的心理健康不如较年长的自己。他说：“一个候选人太老了，精神状况不适合当总统。另一个候选人就是我。”

拜登称，特朗普对选举舞弊的虚假指控以及由此引发的国会骚乱表明，毒素正在美国民主的血脉中流动。他说：“民主和自由在遭受攻击。普京正在欧洲挥军。我的前任向他低头，说‘你（普京）想做什么就做什么’。”

拜登说，民主党将在竞选中表明，他们是如何在“不鼓励美国人民注射漂白剂”的情况下，在冠病疫情后重建美国经济。特朗普在任时曾询问白宫顾问，是否能给冠病感染者注射消毒剂作为治疗。

拜登也向多次遭特朗普抨击的新闻工作者表明：“你们不是人民的敌人。你们是任何自由社会的支柱。”