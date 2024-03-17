内坦亚胡誓言不顾国际压力进攻拉法

（耶路撒冷综合电）以色列总理内坦亚胡坚称，即使面对国际压力，也会按计划对加沙南部拉法发动地面攻势。

内坦亚胡星期天（3月17日）在内阁会议上说：“再大的国际压力也无法阻止我们实现所有的战争目标：消灭哈马斯、救回所有人质，并确保加沙不再对以色列构成威胁。为此，我们还将在拉法开展行动。”

根据内坦亚胡办公室发布的视频，内坦亚胡也嘲讽盟友记性不好。他说：“我想对国际社会的朋友们说：你们的记忆这么短暂吗？你们这么快就忘记了10月7日，自大屠杀以来对犹太人最严重的屠杀吗？你们这么快就准备好剥夺以色列抵御丧失人性的哈马斯的权利了吗？”

内坦亚胡重申，以色列将继续在加沙包括拉法市发动攻势；他也说，从战区撤离平民。

根据周五（15日）的一份声明，内坦亚胡批准了军方的“拉法行动计划”，但声明没有提到细节或进攻时间表。

拉法是加沙地带最后一个尚未遭受以军地面袭击的主要人口中心，目前大部分加沙居民都在拉法避难。

联合国和美国已多次警告以色列不要进攻拉法。世界卫生组织总干事谭德塞周六在社交媒体平台Ｘ上发文，“以人类的名义”发出类似呼吁。

谭德塞认为，以军计划在发动进攻之前撤离加沙居民并不是一个实际的解决方案。“拉法的120万人没有安全的地方可以转移。很多人太脆弱、饥饿和生病，无法再次搬家……决不能让这场人道灾难进一步恶化。”

以色列准备派代表团到卡塔尔参加和谈

以色列一边推进进攻行动，一边也在着手准备派代表团到卡塔尔参加和谈。

内坦亚胡办公室的声明说，以色列安全内阁和较小的五人战时内阁将开会，“在前往多哈之前决定负责谈判的代表团的任务”。但声明没有具体说明代表团何时动身前往多哈。

消息人士则说，以色列摩萨德情报机构负责人将参与多哈谈判。

以色列没有派代表团参加最近在开罗举行的停火谈判，但在哈马斯提出新的换俘建议后，以哈休战的可能性正在加大。

哈马斯的新建议包括停火六周，释放部分以色列人质和巴勒斯坦囚犯。之前哈马斯坚持必须先实现持久停火才考虑放人。

五个多月的战争和以色列对加沙的围困，导致加沙地带的人道灾难严峻，联合国多次警告加沙240万人口即将面临饥荒。

国际社会正在想方设法为加沙运去物资。第一艘从塞浦路斯开往加沙的救援船周五抵达加沙并卸下200公吨粮食。第二艘救援船最迟星期天出发。在这同时，美国和约旦的飞机周六再向加沙空投食品。

巴勒斯坦媒体则说，12辆运载面粉的卡车周六抵达加沙北部，为已经四个月没有获得援助的地区带来重要口粮。这12辆卡车，半数开进加沙城，另外半数到达贾巴利亚难民营。它们所运载物资也将分发到最北端的拜特拉希亚和拜特哈农地区。