美共和党众议员：字节跳动出售TikTok有利于双方

（华盛顿综合电）美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔说，如果TikTok的中国母公司字节跳动出售这个短视频应用，公司投资者将从中获益，因为这么做可以消除不确定性的源头。

美国众议院早前通过一项由加拉格尔带头推动的法案，强制TikTok剥离字节跳动，否则将在美国被禁。加拉格尔星期天（3月17日）接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说，出售TikTok符合字节跳动投资者的经济利益，并有助于改善TikTok用户体验。

他说：“你不必担心被宣传蒙蔽，让不透明的算法影响你看到的信息。这种情况会消失，所以我认为它实际上会升值。”他还说，在11月美国总统选举前强制TikTok转手是“绝对有可能”的。

参议员持不同看法

不过参议院对这项法案的审议过程可能较慢，一些参议员因担心法案可能违宪而持保留态度。

星期天至少有两名共和党参议员表明原则上支持这项法案。其中一名参议员朗兹（Mike Rounds）认为，对字节跳动来说，最好的解决方案是把TikTok转为美资所有，否则“我们可能不得不把它下架”。

另一名共和党参议员卡西迪（Bill Cassidy）说：“我想看看最终的措辞，但我肯定倾向于投赞成票。”

美国总统拜登此前表明，若法案获得国会通过，他会签字让它成为法律。白宫星期天重申，拜登政府仍然支持这项法案，但也承认很多美国用户对政府的做法存有疑虑。

白宫国家安全委员会发言人柯比当天接受美国广播公司（ABC）采访时强调，这项法案的目的不是禁用TikTok，“我们不想看到TikTok被禁，我们明白很多人的经济生活依赖它”。

柯比说：“我们希望看到中国公司撤资，因为我们对数据安全感到担心，而每一名美国人也应该担心，字节跳动和共产党可能利用他们在美国人使用这款应用时所收集到的信息去做什么。”

字节跳动和中国政府都指美国政府对TikTok的安全担忧毫无根据。

TikTok最终命运虽尚未确定，但美国前财长姆努钦已宣布要组建一个财团来投标购买TikTok。《金融时报》估计，这样的交易可能要1500亿美元（约2007亿新元）左右，且须获得北京批准。