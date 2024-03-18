美国加快潜射高超音速武器水下测试

（华盛顿综合电）《日经亚洲》报道，美国海军战略系统项目主任沃尔夫海军中将透露，美国海军正在建造高超音速导弹水下测试设施，计划从2030年代初开始在下一代潜艇上部署这类导弹。

随着中国加强空防力量，潜射高超音速导弹比陆地或水面舰艇发射的高超音速导弹更有可能穿透中国领空，并摧毁指挥与控制设施等。美军的高超音速导弹的速度为音速的五倍，它结合了弹道导弹的速度和巡航导弹的机动性，可以在15分钟至30分钟的短时间内攻击数千公里外的目标。

沃尔夫（Johnny Wolfe）上星期二（3月12日）在美国众议院军事委员会战略力量小组委员会的听证会上向国会解释高超音速导弹的部署计划，表明这类武器将首先用于陆军，然后用于海军。海军一开始在2025年于朱姆沃尔特级（Zumwalt）驱逐舰部署高超音速导弹，接着在2030年代初为弗吉尼亚级攻击核潜艇部署同类导弹。

沃尔夫说，为了准备未来进行潜射高超音速导弹，海军现在已在印第安纳州克伦（Crane）的水面作战中心建造高超音速导弹水下测试设施。他说：“这个设施进行水下测试，将确保我们掌握导弹在水下穿行的情况。”

分析员认为，水下测试的成功对美国向战区派遣后续舰艇和飞机至关重要，这是因为潜射高超音速导弹能够不被敌方发现。

与一般陆基点火即发射的“热发射”不同的是，潜射的“冷发射”（cold launch）技术复杂得多。当导弹通过高压气从潜水艇发射筒出水后，导弹的发动机只有离开水面才在空中点燃完成发射。

美国智库哈德逊研究所高级研究员、潜水艇专家克拉克表示，这需要很多的工程技术，需要一段时间掌握。

克拉克透露，潜射是高超音速导弹最重要的一个应用，其隐秘性高，能在敌方海岸附近发射也不会被发现。而高超音速导弹将用于攻击比如中国的航空母舰或指挥与控制设施这类高价值目标。