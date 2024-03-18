以色列派代表参加和谈之际 以军突袭加沙最大医院

（耶路撒冷综合电）在以色列派代表团到卡塔尔参加停火谈判的同时，以军同日突袭加沙最大医院希法医院，据报造成多人伤亡和建筑物起火。另一方面，以色列总理内坦亚胡承诺，以军进入加沙南部城市拉法追剿哈马斯分子之前，将允许平民撤离。

以色列官员和消息人士透露，以色列摩萨德情报机构负责人巴尔尼亚（David Barnea）星期一（3月18日）率代表团到多哈，同卡塔尔首相穆罕默德和埃及特使会晤，就可能的加沙休战和人质交换协议举行会谈。

以色列官员说，以方希望通过停火六周，换取哈马斯释放40名以色列人质。他估计，这一阶段的谈判可能要至少两周时间，因为经过五个多月的战争，哈马斯的外国代表与被围困在加沙的领袖进行沟通可能会遇到困难。

以色列没有派代表团参加最近在开罗举行的停火谈判，但在哈马斯上周提出新的交换人质建议后改变立场。哈马斯的建议包括停火六周，释放部分以色列人质和巴勒斯坦囚犯。之前哈马斯坚持必须先实现持久停火才考虑放人。

以军周一宣布，由于收到情报指哈马斯高级成员正在使用位于加沙北部的希法医院，以军已对医院展开军事行动。目击者说，希法医院所在的社区遭到空袭，坦克也包围了医院周围地区。

加沙卫生部说，医院大楼入口处起火，导致在医院内寻求庇护的妇女和儿童窒息，有人被困在其中一栋建筑的手术室和急诊室内。“有人死亡和受伤，但无法营救任何人，因为火势太猛，而且靠近窗户的人都会当做目标。”

以军发传单和在社交媒体上呼吁平民撤离希法医院及其周边地区。

朔尔茨质疑内坦亚胡：在拉法的逾150万人“该去哪里”？

内坦亚胡星期天同到访耶路撒冷的德国总理朔尔茨一起召开记者会时说：“我们要消灭拉法剩余恐怖分子大队的目标，是与确保平民能够离开拉法齐头并进的。”他称，不会在将平民围困在原地的情况下进兵拉法。

朔尔茨则问出了许多人已经问过的问题，即在拉法避难的逾150万人“该去哪里”？

拉法是加沙地带最后一个尚未遭受以军地面袭击的主要人口中心，目前大部分加沙居民都在拉法避难。

在会见朔尔茨之前，内坦亚胡在一次内阁会议上说：“再大的国际压力也无法阻止我们实现所有的战争目标……为此，我们还将在拉法开展行动。”

朔尔茨呼吁以色列“达成更持久停火的人质协议”，并通过谈判达成两国解决方案。他指出：“仅靠军事手段无法击败恐怖主义。”

内坦亚胡回应说，一项让以色列看起来软弱的协议只会产生不可持续的和平。

在开罗访问的欧盟委员会主席冯德莱恩也敦促以色列和哈马斯迅速达成停火协议。她说：“加沙正面临饥荒，我们无法接受这一点。”

以军被指蓄意阻挠救援物资 并导致儿童伤亡惨重

救援组织乐施会（Oxfam）周一发表报告指责以色列，在以哈战争期间蓄意阻挠救援物资进入加沙，违反了国际人道法。报告指以方进行不合理的无效率检查，导致试图进入加沙的救援卡车平均要排队等待20天；以方也任意拒绝军民两用物品如备用发电机和手电筒进入加沙，列在名单上的物品非常多，且不断调整。

联合国儿童基金会（UNICEF）则说，以军在加沙的行动已夺走1万3000多名儿童的性命，另有数以千计的儿童在战争中受伤，救援人员甚至无法确定他们在哪里，有些可能还受困在瓦砾中。基金会执行主任拉塞尔说，如此高的儿童死亡率在世界上其他冲突中几乎没有见过。