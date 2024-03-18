澳洲德士司机获Uber赔偿近3亿澳元

（悉尼综合电）澳大利亚8000多名德士司机和出租车司机在2019年对优步（Uber）提出的诉讼，在星期一（3月18日）达成和解。

优步同意支付2亿7180万澳元（约2亿3875万新元）的和解金，这是澳洲法律史上第五高的集体诉讼和解金额。

诉方指优步在2012年进入澳洲私召车市场，导致他们的收入大减，并指优步作出许多“令人震惊的行为”，包括使用无证汽车和未经认证的司机。

这家市值高达1570亿美元（约2100亿新元）的美国公司说，当年优步开始营运时，世界各地包括澳洲都没有制定相关的共乘条规。“如今，情况不同了，优步在澳洲所有州属和领地都受到监管，而政府也承认我们是国家交通系统的重要组成部分。”

澳洲是在2015年10月修改法律，允许优步和其他共乘服务在当地合法经营。同一时候，各州政府为德士司机和有执照的车主设立收入保障计划，保护他们的利益。

维多利亚州议会前议员、集体起诉优步的其中一名司机巴顿接受澳洲广播公司采访时说，优步非常清楚他们的司机和车辆必须有执照，却没有这么做，在这一行业也抢占市场优势。

另一名德士司机安德里纳基斯说，优步进入澳洲市场，迫使他结束经营了40年的德士业务，不仅失去收入，也对这个行业失去热忱。

诉方代表律师表示，这项和解行动仍需要获得法庭的批准，相关的工作正在进行。