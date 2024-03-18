美国务卿布林肯访韩期间 朝鲜再发射导弹

在美国国务卿布林肯访韩参加第三次美韩民主峰会的当儿，朝鲜星期一再向东部海域发射至少三枚短程弹道导弹。美韩外长一致谴责朝鲜挑衅，并重申携手应对朝鲜问题。

韩国军方星期一（3月18日）发布，朝鲜当天上午7时44分许，向半岛东部海域发射数枚疑似短程弹道导弹。这些导弹飞行330公里，过后落入东部海域。韩军已加强监视和戒备，并与美日相关部门紧密联系，共享朝鲜弹道导弹相关情报，以保持全面戒备态势。

韩军指出，当天朝鲜发射的弹道导弹至少有三枚，它们都向咸镜北道吉州郡前海的无人岛方向飞去。从导弹飞行距离来分析，可能是针对韩方主要军事设施的挑衅。

日本防卫部当天也宣布，朝鲜18日上午7时44分许发射两枚弹道导弹，随后上午8时21分又发射第三枚导弹，导弹最高高度约50公里，飞行距离约350公里，全部落入日本专属经济区（EEZ）外侧。

日本内阁秘书长林芳正表示，日方通过北京大使馆向朝鲜提出了严正抗议。日本将与美韩紧密合作，努力收集、分析必要的情报，尽全力进行警戒监视。

今年2月14日，朝鲜从江原道向东部海域发射新式鱼鹰-6型地对舰巡航导弹，如今时隔33天再次发起军事挑衅。

针对朝鲜时隔一个多月再次挑衅，专家认为，比起朝鲜此次发射导弹的种类，大家更应该关注发射时间。朝鲜似乎挑选更能引起美韩注意的时间，发射了成功率高的短程导弹。

专家：平壤在中俄结束政治活动后才发射导弹

韩国统一研究院资深研究委员洪珉则认为，平壤是考量到重要友邦中国与俄罗斯正在进行重要政治活动，待两国政治活动结束后才发射导弹。中国于3月4日至11日举行类似于国会的两会，俄罗斯于3月15至17日进行总统大选投票。

韩军相关人士指出，朝鲜为莫斯科提供短程弹道导弹，供俄军在战场上使用，它们的命中率备受争议。朝鲜现在发射短程弹道导弹，不能排除有展示导弹精准度的意图。

此外，朝鲜导弹发射时间点正值美韩14日刚结束年度联合军演，美国国务卿布林肯17日抵达韩国访问，并出席18日在首尔举行的第三届“民主峰会”。

庆南大学朝鲜研究所教授梁茂进指出，朝鲜试图向访韩的布林肯展示自己的存在感，传达在半岛问题上不会放弃主导权的信息。

另外，韩国国防部长申源湜18日在首尔外国记者协会预测，韩国4月10日举行国会选举前，朝鲜可能发射军事侦察卫星或弹道导弹，进而加剧东亚区域紧张局势。不过，他也指出，朝鲜去年发射的侦察卫星万里镜-1号，至今只是在轨道上运行，并未正常执行侦察任务。