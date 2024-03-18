布林肯：威权政府将干预全球选举 打击假信息是美外交要务

（首尔综合电）美国国务卿布林肯警告，威权政府将试图干预今年全球各地的一系列选举，民主国家须采取更多措施来消除错误信息。他表明，打击包括人工智能（AI）生成内容在内的虚假信息，是美国的要务。

布林肯星期一（3月18日）在首尔召开的第三届民主峰会上指出，AI具备巨大潜力，能够推动发展、直接改善人们的生活，并让他们对民主模式具有信心。但与此同时，数码技术、社交媒体和AI也制造了虚假信息浪潮，加剧两极分化和混乱。

他说：“今年世界上近半的人口将前往投票站……但公民和候选人将面临大量谎言，这些谎言会扼杀严肃的公民辩论。”印度、印度尼西亚、美国和英国等大型民主体都在今年举行选举，而近期生成式AI技术的大跃进，加剧了选民可能受到虚假内容影响的担忧。

布林肯说：“我们的竞争者和对手正利用虚假信息来进一步煽动怀疑、愤世嫉俗的情绪和不稳定，以利用民主国家的内部裂痕，让不同群体互相对抗与抹黑我们的机构。“

他说，中国在非洲和东南亚进行宣传活动，俄罗斯则试图在拉丁美洲传播莫斯科对乌克兰战争的说法，并指一些国家政府也在使用AI监视公民和骚扰记者。

由于美国科技企业和美国制造的微晶片正处于AI创新的前沿，美国领导人在这一领域的监管方面具有很大影响力。布林肯指出，民主国家必须在打击错误信息方面做得更多，而建立更具弹性的信息环境，是美国至关重要的国家利益与外交优先事项。

国务院发布“民主路线图”一系列建议

他宣布，美国国务院当天发布被称为“民主路线图”的一系列建议，以助人们了解和抵御信息操纵。这包括鼓励社媒公司标示AI生成内容，以便于用户辨识他们看到的图像真伪。

他还提到支持媒体行业的一系列努力，包括通过制裁、出口管制和签证限制等措施，打击滥用商业间谍软件来监视和骚扰记者、人权捍卫者和其他人的行为。

韩国总统尹锡悦在民主峰会上致辞时也警告，AI和数码技术制造的虚假新闻和信息不仅侵犯个人自由和权利，还对民主构成威胁，各国有责任分享这方面的经验与智慧，以便利用AI和技术来促进民主。

他指出，各国间的技术差距是一个重大挑战，这也是一些国家经济落后，且未能在民主方面取得进展的根本原因。他和布林肯都强调，捍卫民主需要集体努力。