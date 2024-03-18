避免成文化沙漠 日本政府扶持书店业转型

手机和电子书普及，导致实体书店面临生存危机。在重视印刷文化的日本，当局决定出手挽救这个夕阳产业，成立由部长官直属的“书店振兴事业组”扶持陷入困境的个体书局转型。

日本出版文化产业振兴财团也对书局的锐减感到担忧。根据它发布的数据，日本全国的书局总数已从2013年的1万5602家减少到2022年的1万1495家。统计也显示，日本全国大约有四分之一的城市没有书局。

东京文京区一家名为“往来堂“的书局老板织建司（53 岁）告诉《联合早报》：“这一区是校区，在杂志还普及的时代，顾客有定期来光顾书局的习惯。现在与2000年相比，顾客人数减少了70%至80%。”

根据东京商工研究所调查，过去10年，有764家书局退出市场，而且负债额越来越大。当局也意识到书局锐减不仅是企业危机，也是一个文化危机。

日本产业部长斋藤健宣布“书局振兴事业小组”启动时说：“书局是提高日本国民知识的重要基地，人们去书局可以有新的发现，也被定位为传播本土文化的重要基地。没有书本的启发，有创新和有吸引力的想法不会诞生。为了让我们的文化产品在海外取得成功，就必须有一个能让人们广泛接触文化基础的印刷品环境。”

据报道，日本经济产业部目前积极推动日本次文化外销海外。当局启动振兴书局计划，目的也是为了要将日本的文学作品与电影和音乐等业务结合，为日本次文化增值。在业务上，当局也在思考支持独特的书局举措，例如让书局与图书馆活动和咖啡馆画廊等结合，以多方运营方针协助实体书局转型。

由于实体书局减少，也使日本书业界自行革新，有一种被称为“共享书局”的新型书局崛起。这些书局装潢美观，里面的书架都有不同的主人。由于租书架比租一个店面便宜，作家、编辑、小型书籍代理商也能成为卖书人。

除了贩卖书籍，他们也利用这个空间进行文化交流，畅谈创作心得。