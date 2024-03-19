拜登称攻入拉法将是错误 以同意派团赴美讨论

（华盛顿／加沙综合电）美国总统拜登警告以色列总理内坦亚胡，若对加沙南部城市拉法展开地面攻势将是一个错误。内坦亚胡同意派代表团到华盛顿讨论拉法问题，但仍坚持要完成歼灭哈马斯的目标。这凸显，美国要影响以色列的加沙决策难度依然很大。

拜登和内坦亚胡星期一（3月18日）举行电话会谈，这是两人自2月15日后首次通话。美国国家安全顾问沙利文过后在记者会上透露，拜登向内坦亚胡重申，以色列有权打击哈马斯，但同时对以色列拟在拉法展开大规模军事行动深表担忧。

“这将是一个错误，会导致更多无辜平民死亡、加剧本就严峻的人道危机、加深加沙的无政府状态，并使以色列进一步在国际上受到孤立。”

沙利文指出，以色列要在拉法达成的关键目标其实可通过其他方式实现，因此拜登邀请内坦亚胡派一个由军事、情报和人道主义官员组成的高级别跨部门团队到华盛顿，听取美国担忧的原由，并讨论如何避免大动干戈而可实现歼灭哈马斯的目标。

内坦亚胡已同意这一要求。沙利文说，双方代表团可能在本周或下周会晤，预料在这之前以色列不会在拉法展开地面行动。

加沙战乱导致的死亡人数不断上升，美国国内对以色列的不满持续加大，正在寻求连任的拜登和内坦亚胡的关系也日趋紧张。有报道称，拜登和内坦亚胡的最新对话充满火药味；对此，沙利文说，两人通话是“务实的”。

内坦亚胡办公室发出的声明透露出他的坚持。“我们讨论了以哈战争的最新发展，包括以色列要实现所有的战争目标的决心，即消灭哈马斯、让所有人质获释，以及消除哈马斯对以色列的威胁。与此同时，我们会提供能够帮助实现这些目标的必要人道援助。”

美国国务卿布林肯星期三（20日）将访问沙特阿拉伯，星期四转赴埃及。这是他自去年10月以哈冲突爆发以来第六次前往中东。

布林肯星期二说，他此行有几个目标，包括促成以哈达成停火、争取人质获释，以及讨论实现持久地区和平的适当框架等。他强调，目前迫切须要增加对加沙的援助，因为那里人人都处于严重的粮食无保障状态。

专家：加沙已无安全地方可转移150万人

内坦亚胡曾说，以军攻入拉法前会先让平民离开；但专家指出，要在饱受战火摧毁的地区转移150万人几乎是不可能的，再说加沙也已无安全的地方可转移。拉法位于加沙最南端，西临地中海，南部和东部边界都被封锁，以军方的计划是准备从北部推进。

以色列外长卡茨星期一说，一些阿拉伯国家可能协助在拉法与地中海之间的狭小地区搭建帐篷，让加沙平民暂时栖身。以军上周则提出，要把拉法的部分民众转移到加沙中部的指定“人道主义岛”。

联合国巴勒斯坦被占领土人道主义协调员麦戈德里克说：“我真的不知道可以在哪里建立这些（安全区）。他们要如何转移民众？”他强调，联合国不会参与任何迫使人们流离失所的行动。

以军说，在星期一对加沙北部希法医院的突击行动中击毙20名武装分子，并逮捕200多人。以军指这家医院被哈马斯用作指挥中心。

据以军，哈马斯内部安全机构特别行动负责人法伊克 （Fayq al-Mabhouh）是死者之一。据悉，他是哈马斯武装派系卡桑旅创始人之一马布胡（Mahmoud al-Mabhouh）的兄弟。