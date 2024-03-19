【东谈西论】TikTok美国业务再遇生死劫

美国众议院上个星期以352票对65票的压倒性多数，通过了一项法案，要求中国科技企业字节跳动在180天内出售旗下的社交媒体TikTok，否则TikTok就会在美国遭到封禁。

支持这项法案的美国议员认为，TikTok掌握大量美国人的资讯，而这些资讯最终都会被中国共产党利用。也有人指责TikTok利用美国的少年儿童用户作为政治筹码。

如今TikTok的命运已经从众议院转到参议院，而总统拜登也表示，如果参议院也通过这项法案，他就会签署使这项法案成为法律。

美国政客要强制中国企业卖出TikTok，他们的要求合理吗？TikTok下一步的命运会是什么？即将到来的美国总统大选会对TikTok的结局带来什么影响？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑解析TikTok在美国的下场会如何？

精彩片段

主持人韩咏红：特朗普也让人很疑惑。其实2020年第一次对TikTok发难，就是特朗普在位的时候。这一次他的态度有点暧昧，他表示不赞成禁止TikTok，他提的理由是因为他更加不喜欢Facebook，更加不喜欢脸书的（Mark）Zuckerberg。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑：所以从某个角度来讲，TikTok最后的博弈或许是几个不同的资本代表的不同的利益集团，不同的党派利益，他们看到（TikTok）这块肥肉，一方面有经济利益，另外一方面有政治啊，传媒的力量，这么好的一个工具，所以这是各方背后的资本的一个利益博弈。

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