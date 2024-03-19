联合国：加沙随时会暴发饥荒致大规模死亡

（开罗／伦敦综合电）联合国警告，加沙地带一些地区极端缺粮的情况已超越饥荒水平，如果不立即停火并向因战火而与外界隔绝的地区提供大量粮食，大规模死亡迫在眉睫。联合国呼吁以色列立即允许救援物资直达加沙每一处。

联合国星期一（3月18日）发布“粮食安全阶段综合分类”（Integrated Food-Security Phase Classification，简称IPC）报告，指出加沙北部一些地区70%的人口严重缺粮，远远超过“饥荒”的定义比率20％。报告阐明，无法取得计算饥馑致死率的足够资料，不过预计饥荒普遍导致死亡的情况即将出现，四岁以下孩童饿死的情况可能已经发生。

一半人口的粮食供给已经耗尽

IPC系统根据科学标准分析各机构的相关数据，以确定饥饿危机的严重程度与规模。根据分阶，加沙整体人口的粮食供应处于第三阶段的“危机”级别。其中110万人（占总人口一半）的粮食供给和应对能力已经耗尽，处于最严重的第五阶段“灾难”级别，即随时会发生由饥荒导致的大规模死亡。

联合国粮食及农业组织副总干事贝丝·贝克多说：“半数人口处于灾难性的、濒临饥荒的境地，这是前所未有的。”

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利在布鲁塞尔的加沙人道援助会议上说：“加沙不再是濒临饥荒，而是已经处于饥荒，千千万万的人在受苦。”

世界粮食计划署指出，按2004年制定的IPC系统，这是“有史以来面临灾难性饥饿人数最多的一次”，比三个月前多了一倍。

目前是回教的斋戒月，在加沙南部的拉法市，巴勒斯坦人每日开斋时去领取慈善组织提供的食物，可是加沙一些地方已经断粮。（法新社）

据联合国的报告，加沙除了北部情况严峻，南部的代尔巴拉省、汗尤尼斯省和拉法省，饥饿状况也达到了严重程度排第四的“紧急”级别，估计可能在7月前陷入饥荒。

报告指出，要避免一场饥馑灾难，各方必须立即做出停火的政治决定，并立即大幅增加对加沙全体居民的物资准入。目前，向加沙北部运送援助物资须按日获得以色列的批准。

联合国秘书长古特雷斯向以色列发出紧急呼吁，要求允许救援物资不受限制地进入加沙全境。

联合国近东救济工程处主任专员拉扎里尼说：“这场发生在我们眼皮底下的人为饥饿危机是我们集体人性中的一个污点。有太多时间浪费掉了，现在所有陆路口岸都必须开放。只要有政治意愿，饥荒是可以避免的。”

2月17日，德国红十字会提供的物资通过巴勒斯坦领土南部的凯雷姆沙洛姆（Karm Abu Salem）口岸进入加沙，准备在拉法卸货。（法新社）

粮食署估计，单是要解决加沙的基本粮食需求，每天须有至少300辆卡车入境。然而，自年初以来，粮食署只有九支车队得以抵达加沙北部，最近一次是在本月17日的18辆卡车。

除了缺少粮食，加沙的环境卫生条件也日益恶化，人们面对的健康风险日益加剧，尤其是难民高度集中的南部。由于原有基础设施广遭破坏，难民营地的设施简陋又匮缺，那里到处是发臭的垃圾和污水。

联合国中东和平进程临时副特别协调员麦戈德里克在记者会上说：“人们的免疫系统受到生活条件的影响。他们生活在非常肮脏、拥挤的环境中。”