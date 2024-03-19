欧理会主席：欧洲须为战争做好准备

（布鲁塞尔综合电）欧洲理事会主席米歇尔称，欧洲必须加强防御能力并转向“战争经济”，以应对俄罗斯构成的威胁。

米歇尔在欧洲媒体星期一（3月18日）刊出的专栏文章中写道，数十年来，欧洲在安全和国防方面的投入都不足，欧洲必须为自身安全承担责任，而不应过度依赖美国等的支持。他指出，2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲军事工业产能已提高50%，但这还远远不够。

米歇尔敦促欧盟成员国确保乌克兰得到足够军事支持，并呼吁各国促进国防投资。他警告：“如果欧盟不做出正确的反应、不给乌克兰足够的支持来制止俄罗斯，我们将成为下一个。我们因此必须做好防御准备，转向‘战争经济’模式……如果想要和平，我们就得为战争做好准备。”

朔尔茨：须向普京传达明确支持乌克兰信号

德国总理朔尔茨星期二（19日）也表明，德国和盟友必须向俄罗斯总统普京发出他们支持乌克兰的明确信号。他称，即使邻国更强大，各国也不应该害怕。

欧洲理事会星期一决定，在现有的欧洲和平基金框架内新设乌克兰援助基金，并拨款50亿欧元（约72亿8000万新元），用于向乌克兰提供军事援助。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说：“乌克兰援助基金把我们的承诺转化成了行动……我们将继续支持乌克兰抵御俄罗斯的侵略战争。”

美国国会则因共和党议员阻挠，至今未能通过新的援乌配套。美国防长奥斯汀星期二在德国举行的乌克兰防务联络小组会议上说，美国仍决心为乌克兰提供抗战所需的物资。他承诺，美国不会让乌克兰战败。

目前，乌军弹药短缺，俄军则在乌东前线部分地区推进。俄罗斯国防部星期二说，俄军已占领乌东部顿涅茨克的奥尔利夫卡村（Orlivka）。

乌克兰总统泽连斯基星期一在基辅会见美国参议员格雷厄姆时指出，美国国会迅速做出决定，为乌克兰提供数十亿美元军事援助至关重要，这将强化乌克兰的经济与武装部队。