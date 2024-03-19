特朗普澄清“血流成河”言论只是针对汽车业

（纽约综合电）美国前总统特朗普澄清，他上周发表如果自己输掉大选，对美国来说将会“血流成河”的言论，只是针对汽车业。

特朗普周一（3月18日）在社交平台上发文解释说，他上周六在俄亥俄州万达利亚市发表讲话时说的“血流成河”，是指拜登允许进口，正在杀死汽车业。

他说：“假新闻媒体，以及他们摧毁我们国家的民主党伙伴，假装对我使用‘血流成河’一词感到震惊。”

特朗普竞选团队18日在一封筹款电子邮件中坚称，特朗普的政治对手和其他人“恶意”错误地引用了他的话。

特朗普当时说：“我们将对每一辆进口汽车征收100%关税，如果我当选，你就卖不出去这些东西了。现在来看，如果我没有当选，将会血流成河……整个国家也将会血流成河。”

特朗普竞选团队发言人莱维特其后出面澄清说，所谓的“血流成河”是指现任总统拜登的政策将为汽车业和员工带来一场“经济大屠杀”。

拜登竞选团队：特朗普加倍进行政治暴力威胁

拜登竞选团队发言人辛格则于16日发声明回应特朗普的“血流成河”论调，指他“希望国会山暴乱事件重演”。“这就是特朗普：一个以700多万张选票落败的失败者，他不但没能吸引更多的主流受众，反而加倍进行政治暴力威胁。”

拜登17日也在社交平台上表示，不管特朗普如何辩解，“很明显，这个人想要另一个1月6日”。

另一方面，特朗普的律师周一告诉纽约上诉法院，特朗普尚未找到担保公司来为他提供全额保证金，以确保他对2月因夸大净资产的民事欺诈案而被判处4亿6400万美元（约6亿新元）罚款提起上诉。

除非法院同意延迟执行判决，否则纽约州检察署最快下周一即可开始扣押特朗普的财产。