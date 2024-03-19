韩国总统尹锡悦：在医学院扩招政策上绝不让步

韩国医生大罢工届满一个月，韩国总统尹锡悦再次强调，医疗改革是为国民着想的任务，在医学院扩招政策上绝不让步。韩国医生协会说，已经有两名医生的执照遭到吊销，这是自罢工行动严重扰乱医疗系统以来，政府所祭出的首次处罚。

尹锡悦周二（3月19日）在首尔总统府主持国务会议时说，获行医执照是为了救助国民生命，决不能将其当作威胁国民、助长焦虑的手段。一些本该守在患者身边的医生却辜负国民对医疗改革的期望，不守作为从医者的本分，令人遗憾。

他表示，医学院扩招计划愈拖延，首当其冲的便是国民。政府4月将成立总统直属的“医疗改革特别委员会”，希望医疗界专家参与其中，与政府深入讨论医疗改革的落实方案。

韩国保建福祉部第二次长朴敏守19日敦促医生团体和实习住院医生与政府对话，并称“如果要推翻政府扩招2000名医学院新生计划，必须提出客观和科学的根据。”

韩国医生师协会19日表示，该协会的两名医生已收到政府发来的执照吊销通知。他们将从4月15日起被吊销行医执照，为期三个月。

据了解，韩国保健福祉部2月27日以违反《医疗法》，煽动医生罢工等为由，向警方举报医生协会的五名相关人士。

对此，韩国医生协会发言人朱秀虎反驳称：“我们无法接受这件事，将立刻提起诉讼。”

韩国医生协会代表约1万5000名医生，其中包括实习住院医生。韩国政府2月初宣布，将从2025年起每年多招收2000名医学院新生，引发在职医生的强烈反弹，9000多名实习住院医生在2月下旬展开罢工。

放弃合同或离岗医生约93%

韩国保健福利部说，截至3月14日，100家医院的1万2910名实习住院医生中，放弃合同或离岗的医生达1万1999人（92.9%）。政府从3月5日起，对未复岗的约9000名实习专业医生发送吊销执照等行政处分事前通知。

继医生大举罢工之后，医学院教授也扬言将在3月25日集体请辞。随着这场风暴愈演愈烈，政府与医界双方至今仍未出现打开僵局的迹象。

韩国《文化日报》报道，提交辞呈的实习住院医生因为院方还未受理辞职申请，无法到其他医院工作，大部分在休息状态。但有些人去当补习教师或送货员赚钱，也有人准备出国考取海外医生执照。

有个医生透露，即使医生罢工告一段落，实习住院医生复岗的可能性不高。随着医生罢工的负面舆论越来越多，不少基础医学学科的医生们纷纷计划去当兵或改专业做皮肤美容手术的医生。