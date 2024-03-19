告别零利率 日本负债企业与个人发愁

日本终结了负利率政策，让甚少关心利率波动的的日本市民如梦初醒，很多人更为此发愁。日本媒体指出，摆脱零利率固然能促使日本休眠的资金苏醒而发挥作用，推动国家经济，但借款利率上升也可能使负债的中小企业和个人负担更重。

日本有超过336万家企业，中小企业占99.7%。帝国数据库星期二（3月19日）发表的分析报告指出，如果企业借款利率提高至1%，约9万家负债的企业有7.1%将陷入亏损。《每日新闻》的报道强调，日本中小企业应对成本上涨的能力不如大企业，如果利息负担增加，将直接导致它们利润减少。

神奈川县一家有40年历史的纸板公司，近年来因为工厂整合与搬迁等资本投入加大，公司便向金融机构和地方银行融资。公司老板岁圆博幸（75 岁）对于升息会导致借款利率上升而深感担忧。

他说：“上世纪80年代，日本的利率在7至8%的水平，那时候借贷利率上升1%不是大事。但是今非昔比，中小企业的经营不如从前，很难应付同样是1%的利率上调。”

贷款买房或者准备买房的日本市民也担心升息将增加房贷负担。在零利率时代，日本人买房贷款时多选择浮动利率，占房贷者总数的70%。因此，零利率结束后，贷款买房者将面对利息上行的压力。

住在东京的江藤夫妇准备买新房，可是担心贷款35年的话，不知利率最终会涨到什么程度。

妻子江藤美惠（33岁）接受《联合早报》采访时说：“孩子就要进小学了，花在他们身上的钱会越来越多。想到要贷款35年，就让我们觉得担子很重，如今还要担心利率会上升。”

日本2016年实行负利率后，日本银行均将储蓄利率维持在0.001%的历史低位。三菱UFJ银行在央行星期二宣布结束零利率政策后，随即宣布自本月21日起，将普通存款利率上调至0.02%，为现行利率的20倍。

《每日新闻》的报道指出，对于这个调整感到开心的日本市民不多，因为日本的银行利率即使涨了20倍，与其他国家相比还是超低。