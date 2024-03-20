全球仅10国空气质量达标

（戈达奇彭博电）瑞士空气质量科技公司IQAir的报告显示，去年只有10个国家和9％的国际大都市空气质量符合世界卫生组织制定的悬浮颗粒PM2.5浓度标准。

根据报告，在纳入人口因素后，孟加拉、巴基斯坦、印度、塔吉克斯坦和布基纳法索是去年空气污染最严重的五个国家；法属波利尼西亚、毛里求斯和冰岛的空气质量则最好。空气质量最差的首都城市是印度新德里、孟加拉的达卡、布基纳法索的瓦加杜古、塔吉克斯坦的杜尚别，以及伊拉克的巴格达。

PM2.5浓度最低的首都城市主要分布在大洋洲、斯堪的纳维亚和加勒比地区，包括新西兰的惠灵顿、冰岛的雷克雅未克和百慕大的汉密尔顿。

PM2.5浓度高是最常见的空气污染问题。IQAir北美洲分部首席执行官哈姆斯指出，PM2.5颗粒“比任何其他污染物造成的死亡人数都多”。

从孟加拉的砖窑到拉丁美洲的采矿业都会产生PM2.5污染物，而燃煤、石油和天然气等发电是PM2.5主要排放源。据世界卫生组织称，主要由PM2.5所致的室外空气污染每年导致全球400多万人过早死亡。

印度名列去年空气污染最严重的五国之一。1月14日凌晨的照片显示，真奈（Chennai）的街道雾霾浓重。（法新社）

没有参与IQAir分析的美国加利福尼亚州大学伯克利分校教授米斯巴斯·达乌达解释道，PM2.5是空气中一种非常复杂的气体和颗粒混合物，这些颗粒小得足以进入不同的器官系统和血液。接触PM2.5也会影响大脑发育。