美国警告各州水系统遭网攻 吁警惕伊朗中国黑客威胁

（华盛顿彭博电）美国政府敦促各州警惕针对供水系统的网络攻击，并称与伊朗和中国政府有关的黑客组织正在持续发出威胁。

美国环境保护局局长雷根和国家安全顾问沙利文在星期二（3月19日）致各州州长的公开信中说：“瘫痪性网络攻击正在袭击美国各地的供水和废水处理系统。这可能破坏清洁、安全饮用水这一重要生命线，并将给受影响社区造成巨大损失。”

信中警告，隶属伊朗政府伊斯兰革命卫队的黑客已经攻击了美国饮用水系统，中国政府支持的黑客组织“伏特台风”（Volt Typhoon）则破坏了美国饮用水和其他关键基础设施系统的信息技术安全。

“联邦各部门和机构非常确信，‘伏特台风’分子正在进行预先部署活动，以便在地缘政治局势和（或）发生军事冲突的情况下，破坏关键基础设施的运行。”

报道称，供水系统是美国基础设施中的脆弱环节，存在控制薄弱、资金不足和人力短缺等问题。

去年11月，一个受伊朗支持的黑客组织攻击了美国供水系统常用的数字控制器，影响了多州，引发联邦政府和市政水务单位对如何更好保护供水展开辩论。

信中强调，饮用水和废水处理系统是关键设施，但往往缺乏资源和技术能力来严格保障网络安全，很多时候连重置默认密码、更新软件以解决已知漏洞等基本预防措施都没有到位，因此容易沦为网攻目标。