特朗普：将捍卫实现支出目标的北约盟友

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普说，只要北约成员国履行国防开支承诺，他100%会捍卫北约盟国。

特朗普接受英国知名脱欧政客、独立党前领袖法拉奇访问时，被问及如果北约盟国公平承担支出，美国是否会捍卫它们时答道：“是的，100%。”

特朗普在星期二（3月19日）于英国右倾的GB News频道播出的访谈中说：“美国应该支付它的公平份额，而不是其他人的公平份额。”

特朗普将在11月同美国现任总统拜登争夺总统大位。他上个月警告北约领导人，如果成员国未能实现国防支出目标，他将鼓励俄罗斯对它们“为所欲为”。

北约成员国的目标是将各自国内生产总值（GDP）的2%用于国防。

特朗普周二试图将他的言论描述为“一种谈判形式”，并质问为什么美国应该“保护这些拥有大量资金的国家”。

特朗普也说：“这对它们来说比对我们更重要。我们在一些问题之间有一个海洋。我们有一片又大又美丽的海洋。

除了北约之外，美国的盟友也担心如果特朗普入主白宫，美国是否会继续支持乌克兰抵御俄罗斯入侵。

特朗普不止一次吹嘘自己可以在上任第一天就能结束已持续了两年的俄乌战争。他周二说，他将能够与俄总统普京进行谈判。“我和普京相处得很好……这是一件好事，不是坏事。”