承认与拜登存在分歧 内坦亚胡执意进军拉法

（华盛顿／耶路撒冷综合电）以色列总理内坦亚胡星期二承认，他与美国拜登政府对以军拟攻入加沙南部城市拉法意见分歧，但坚称对拉法发动地面战是必要的。以色列代表团预料会在下周前往白宫，听取美方对拉法问题的担忧和替代方案。

消息人士透露，美国将提议以色列放弃攻入拉法，改而通过加强埃及与加沙边境安全，从而切断武器走私渠道来瓦解哈马斯残余势力。

内坦亚胡星期二（3月19日）告诉以色列国会外交和国防委员会，他前一天和美国总统拜登通电话时表明，以色列决心消灭哈马斯在拉法的战斗营，而这只有通过地面攻势才能做到。

白宫此前说，拜登在和内坦亚胡的通话中警告，对拉法发动地面战将是一个错误。内坦亚胡坦承，“我们都知道”美以在拉法军事行动的问题上存在分歧，但强调双方对加沙战争的主要目标一致。“我们和美国的争论点在于是否有必要进入拉法，而不在于是否要消灭哈马斯。”

内坦亚胡说，出于对拜登的尊重，他同意派遣代表团到华盛顿，听取美国官员的意见，尤其是人道灾难方面的意见。白宫预计，以色列代表团可能会在下周初抵达华盛顿。美国防长奥斯汀和以色列防长加兰特也将于下周在华盛顿举行双边会晤。

美官员：切断哈马斯军火走私路线 比进攻拉法更为关键

《以色列时报》引述两名美国高官报道，美国将向以色列代表团提出替代方案，让以色列在避免大规模进攻拉法的情况下继续打击哈马斯。据悉，美国将建议以色列专注于防止哈马斯通过连接埃及与加沙的费城走廊（The Philadelphi Corridor）走私武器。

美国官员称，比起对拉法发动大规模地面攻势，以色列与埃及达成新协议并建设必要基础设施来切断这条走私路线，能对瓦解哈马斯起到更关键的作用。“如果以色列冲进拉法，造成大量平民死伤，与埃及合作封锁费城走廊将困难得多。”

其中一名美国官员表明，美国并不反对以军在拉法对哈马斯领导层展开较具针对性的行动，但任何在拉法的行动都需要更稳定的人道局势。

加拿大将停止向以色列出售武器

随着越来越多平民死于加沙战争，内坦亚胡政府正面临越来越大的外交压力。加拿大国会星期一（18日）针对以哈冲突通过一项不具约束力的动议，内容包括要求停止与以色列之间的所有军事和技术贸易。加拿大外长乔利星期二说，这项动议“是真的”，表明未来加拿大将停止向以色列出售武器。

以色列外长卡茨批评加拿大的决定损害以色列对哈马斯恐怖分子的自卫权，称历史将严厉地评判加拿大。

目前，以哈停火谈判还在进行。卡塔尔外交部发言人安萨里星期二说，协议尚未接近完成，但卡塔尔对谈判持谨慎乐观态度。他警告，以军若进攻拉法将造成人道灾难，而一旦局势升级，谈判势必会受到影响。

流亡卡塔尔的哈马斯领导人哈尼亚同日指责以色列袭击加沙希法医院是为了制造混乱和助长暴力，企图破坏停火谈判。 以军星期三（20日）说，他们已在对希法医院的突袭行动中击毙约90名枪手并逮捕160人。

英国外长卡梅伦星期三说，以哈暂停战斗是至关重要的，但要实现持久停火，首先须要满足许多条件，包括确保哈马斯领导人离开加沙，以及拆除恐怖分子在加沙的基础设施。

另据路透社引述消息人士报道，包括哈马斯对手法塔赫在内的一些民间社团和派系正在为进入加沙的援助车队提供安全保护。巴勒斯坦官员指出，这表明哈马斯在加沙仍具影响力，以色列要建立哈马斯替代政权加沙的努力受阻。