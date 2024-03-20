去年多项气候指标创新纪录 今年料更热

（日内瓦综合电）联合国世界气象组织（WMO）发布的报告指出，去年多项气候变化指标创下新纪录，过去10年是有记录以来最热的10年， 今年的情况可能更糟。

气象组织星期二（3月19日）发布的《2023年全球气候状况报告》显示，去年全球温室气体浓度、地表温度、海洋热量和酸化、海平面上升、南极海冰面积和冰川消融等主要气候指标都刷新纪录。

报告说，去年是有记录以来最热的一年，全球近地表平均温度比工业化前水平高1.45摄氏度（±0.12摄氏度），非常接近各国在2015年巴黎气候大会上同意避免达到的1.5度摄氏的临界值。目前看到的一线曙光是太阳能、风力与水力等再生能源的发电容量比前年增加近50%。

气象组织气候监测负责人奥马尔·巴杜尔告诉记者：“2024年很有可能再次打破2023年的纪录”。

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍罗（左），星期二（3月19日）在日内瓦举行的新闻发布会上，呼吁各国采取行动应对气候危机，否则代价惊人。右为世界气象组织气候监测负责人奥马尔·巴杜尔。（法新社）

到去年年底，90％以上的海洋在这一年的某个时间经历过热浪。报告说，全球海面平均温度从去年4月开始就不断创下历史新高，其中7月、8月和9月大幅刷新纪录。

目前，南极海冰面积是有记录以来新低，冬季结束时的海冰最大面积比之前的最低纪录少100万平方公里，相当于法国和德国面积总和。

报告指出，全球温度的长期上升是由于大气中温室气体浓度增加。数据显示，去年，二氧化碳、甲烷和一氧化二氮这三种主要温室气体的浓度在2022年创纪录的水平上继续上升，其中二氧化碳的浓度水平比工业化前水平高50％。

气象组织秘书长塞莱丝特·绍罗在日内瓦举行的新闻发布会上说：“我们从未如此接近《巴黎协定》设定的1.5度摄氏下限。气象组织全系统正在向全世界发出红色警报。”

绍罗强调，如果不采取行动，代价将很惊人。她说：“气候危机无疑是人类面临的明确挑战，并与不平等危机密切交织，日益严重的粮食不安全、人口流离失所和生物多样性丧失证明这一点。

本月3日，非洲国家津巴布韦鲁欣加（Rushinga）区农民拉迪亚斯·孔耶带记者去看她枯萎的玉米田。她说，玉米因在抽穗时遭遇漫长的干旱而无法生长。（法新社）

气象组织发布的公报引述联合国秘书长古特雷斯的话说，地球正在发出求救信号，所有主要指标都在发出警报，其中一些指标不仅刷新纪录，还几乎“爆表”，各国领导人必须立即采取行动。

报告说，去年，热浪、洪水、干旱、野火等影响数百万人的日常生活，造成数十亿美元的经济损失。

星期一（3月18日），马来西亚吉打州稻农嘉米尔在干旱的稻田查看作物状况。（马新社）

酷热的天气侵害越南等亚洲国家的稻田。马来西亚稻米之乡吉打州的稻米收成减少两三成，这打击稻农生计，影响马国白米供应。马国气象局上个星期对吉打等北部多州发布一级黄色热浪警报。其中，吉打州波各先那本周的气温预计高达40摄氏度。

当地稻农莫哈末法立（38岁）说，过去一个月高温干旱的天气导致他30公顷稻田的收成比上一季少，从每公顷平均七公吨至八公吨的收成，减少至目前的大约五公吨。

他说：“我们原以为只是普通的炎热气候，所以一些稻农在收割前20天就排放稻田水源，不料天气异常的热。”他说，缺水导致有些稻田歉收，一些则是稻米品质欠佳。

另一名稻农嘉米尔（44岁）也说，本季每公顷稻田平均产量只有大约六公吨，比上一季的七公吨少。老稻农阿兹末（82岁）也因酷热的天气，导致他的八公顷稻田，只有五公顷有收成。