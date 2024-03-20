朝鲜称提前完成五年军事发展计划

继3月18日进行超大型火箭炮齐射训练后，朝鲜宣布星期二（3月19日）成功进行了新型中远程高超音速导弹多级固体燃料发动机地上点火试验。这意味着2021年1月劳动党第八次代表大会上提出的国防科学发展及武器系统开发五年计划已经完成，并对韩国4月10日的国会选举加大挑衅力度。

朝鲜官媒朝中社报道，朝鲜领袖金正恩在现场指导试验时说，从朝鲜的安全环境和军队的作战要求出发，该武器系统具有很重要的军事战略价值，其重要性不亚于洲际弹道导弹（ICBM）。他对劳动党八大提出的五年计划期间战略武器部门开发任务圆满完成表示满意。

朝中社称，此项重大试验大获成功，朝鲜新型中远程高超音速导弹武器系统的开发完成时间表由此确定。这意味着朝鲜在三年前党代会上提出的战略武器开发五年计划提前完成。

朝鲜在2021年1月召开的劳动党八大提出五大国防核心课题，分别是研制高超音速导弹、制造超大型核弹头、提升1万5000公里射程内的打击精度、研制采用固体燃料火箭发动机的洲际弹道导弹、研制核潜艇及潜射核战略武器。

然而，韩军认为，朝鲜发射的第一颗“万里镜-1”卫星测量精度不及军事侦察卫星的基本性能，执行不了侦察任务，甚至被认为“毫无军事效用”。

峨山政策研究院研究委员杨旭分析称，朝鲜此次试验可能是今年1月试射搭载高超音速机动型操纵战斗部的中远程固体燃料弹道导弹的后续性质。“朝鲜没有实际发射，而是用地面发射试验代替，我认为避免导弹落入日本专属经济区(EEZ) ，考虑今后与日本进行对话的措施。”

朝鲜研究所教授梁茂进说：“朝鲜在俄罗斯大选和中国两会结束后，从低强度到高强度、从对韩到对美，提高了挑衅力度。朝鲜将最大限度地利用朝俄关系，加快研发军事侦察卫星、高超音速导弹、洲际导弹重返大气层技术、核潜艇等五大国防课题。”