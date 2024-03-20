韩政府公布医学院扩招分配方案 八成分给非首都圈医学院

尽管医药界强烈反对，韩国政府星期三（3月20日）公布2025学年度医学院招生名额分配方案，决定将超过八成分给非首都圈的医学院。分析认为，虽然医药界仍然以集体辞职等方式强烈反对政府政策，但随着政府正式公布详细的扩招计划，这项政策已经基本确定了。

韩国教育部长李周浩当天宣布此消息时说，首尔市的八所医学院没有获得扩招名额，但非首都圈的27所医学院获得扩招名额1639人，以及京畿道和仁川市的五所医学院获得361人。

这显示政府在2000名招生名额中，82%是分配给非首都圈的医学院。

李周浩说：“为了建立地区完善的医疗体系，将八成以上学生名额优先分配到非首都圈，但考虑到首尔和京畿道、仁川地区之间的医疗资源不均问题，（人数）分配到京畿道和仁川地区。”

据了解，首尔每1000人口约有3.61名医生，接近经济合作与发展组织（OECD）国家的3.7名平均水平，但京畿道有1.80人，仁川1.89人，还不到全国平均水平2.23人。

同时，在九所非首都圈的国立大学中，除江原大学和济州大学因所在的江原道和济州道人口较少，获得新增招生名额较少以外，其余七所国立大学医学院的招生名额都达到200人。非首都圈医学院目前的招生名额共有2023人，占韩国医学院招生总数的66.2%，从明年开始将增加到3662人，占比达到72.4%。

这是韩国自1998年以来首次增加医学院的招生名额。从2025学年度高考开始扩招医学院新生，规模从当前的每年3058人增至5058人，增幅约为65%。

韩国总理韩德洙再次强调，医学院扩招2000人是解决医生不足的最低限度数字。即使从明年开始增加2000人，各医学院的教育条件也完全可以接受。

不过，医学院教授和医生团体一致强烈反对。

延世大学和成均馆大学医学院的教授发表声明，无法接受政府的扩招方案，要求撤回决定。

扩招名额最多的忠北大学医学院教授裴长焕说：“招生名额从49名突然增加到200名，这样怎么教学生？真是不可思议。这样做只会导致医学院的教学质量下降。”

韩国医生协会紧急对策委员会公关朱秀虎表示，将凝聚14万名医生的力量，从当天起开展敦促尹锡悦政权下台的运动。

舆论认为，随着医学院招生人数大幅增加，原本韩国学生在高考报考中偏向医科专业的问题变得更加严重。而且，预计大学理工科学生为了考进医学院准备重考，理工系的人才流失更加严重。