京都花街祗园下月对游客发禁足令 防艺伎狗仔滋扰

日本旅游业已恢复到疫情暴发前水平，作为游客旺地的京都决定“下猛药”管控游客，防止旅游区人满为患。

有大批外国游客打卡，一睹舞伎和艺伎风采的京都祗园，为维护居民私生活不被游客滋扰，决定颁布“禁足令”。下月起，祗园花见小路的一些私家小巷内将贴出多种言语的通告，警告非法侵入者将被罚款1万日元（约88新元）。

日本国家旅游局公布，今年1月份赴日外国游客数量达到2488万人次，已经回复到冠病疫情暴发前的2019年同期。

日媒报道，来临4月是樱花盛开季节，古都京都必将又是水泄不通。京都之所以受外国游客欢迎，因为它能让人感受到日本特有的古典氛围。疫情过后，这个地区更火也因为一日本漫画和电视剧《舞伎家的料理人》在全球热播，观光客纷纷涌向电影拍摄地祗园“朝圣”。

日本冲绳那霸居酒屋外贴上“只准日本人入店”的通告，引起争议。（互联网）

这个地区常常有外国游客拿着相机对出入的艺伎穷追不舍，日媒已将这些人比喻为“舞伎狗仔队”。2019年，京都府下令保护居民的隐私和安全，在祗园区域内禁止摄影，并对违规者罚款1万日元.。但是，冠病疫情缓和后重启旅游，涌入这区造成的滋扰问题更加严重。日媒指出，他们的所作所为非但影响艺伎，也给当地居民带来困扰。

祗园区委会理事长太田矶一说：“祗园是许多外国游客打卡的地方，这些小巷引来数以万计的游客，总被挤得水泄不通。进一步收紧规则的决定很为难，但为了维持这地区的安宁，有必要这么做。”

据了解，当局在祗园下的“禁足令”，不过是缓解过度旅游影响的举措之一。该城市为消除游客导致的交通拥挤，也取消了方便外国游客“一日游”的巴士通票。

目前，有类似烦恼的地区还有神奈川县江之岛。当地一条铁路也基于一部动漫电影爆红，外国游客纷纷涌上这条铁路“越轨”拍照。为了安全，当局正在加强保安对策。

日本北海道富良野一家咖啡馆摆放“不懂日语勿入内”的告示牌，让外国游客惊叹。（读者提供）

目前，对外国游客贴出“禁足”标签的不仅是日本市政，日本一些餐馆也因为语言不通，在招牌上写明外国游客止步。一群到北海道富良野滑雪的外国游客日前告诉《联合早报》记者，说当地有家咖啡馆在招牌上写了“不会日语不能入店”，让他们感到十分惊讶。

据《冲绳时报》报道，那霸市一家居酒屋在门口贴了“只接待日本人”的通告，引起争议。这家店主是在一年前开始贴出这样的标语，他后来阐明，店员不会说英语，只能拒绝不懂日语的外国人。

报道指出，以国籍为由谢绝顾客触犯了《消除种族歧视公约》。1999年，静冈县一家珠宝店拒绝外国人入店曾被告上法庭，结果被判赔偿。