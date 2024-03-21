美军印太司令：中国为2027年攻台建军备战

（华盛顿彭博电）美军印太司令部司令阿奎利诺说，中国正在以二战以来未见的规模打造常规及核战军力，所有迹象也显示北京要在2027年前为攻台做好准备的目标不变。

阿奎利诺星期三（3月20日）在众议院军事委员会宣读他准备好的证词时说，尽管面对经济挑战，中国的国防预算近年来仍增长16%，超过2230亿美元（约2980亿新元）。

他透露，他上任三年来，中国人民解放军增加了400多架战斗机和20多艘主力战舰。自2020年以来，中国的弹道导弹和巡航导弹库存也增加了一倍。

他说：“所有迹象显示，中国人民解放军正朝着实现国家主席习近平要在2027年前完成攻打台湾准备的要求而努力……解放军的行动显示，一旦接到指示，他们有能力按照习近平希望的时间线，以武力实现台湾与中国大陆的统一。”

阿奎利诺说，中国军方也在演练与攻台行动相关的各项任务，例如模拟实施海空封锁包围台湾。

美国议员、官员和军方领导人此前曾就习近平对台湾的意图进行激烈辩论，特别是考虑到他的目标是让中国军方在2027年前成为“世界级军队”。大约一年前，阿奎利诺供证时曾说，每个人都在猜测中国军队的计划。

不过美国情报界的评估认为，虽然中国决心取得对台湾的控制权，北京并不希望与台湾发生军事冲突。

众议院军事委员会主席、阿拉巴马共和党议员罗杰斯说，中国史无前例的国防开支正在奏效。他说：“解放军正在部署高超音速武器和第五代战机等现代系统。中国海军由340艘舰艇组成，包括一艘新型航空母舰和核动力弹道导弹潜艇，他们如今可向太平洋地区投射兵力。”

罗杰斯说，中国与俄罗斯的伙伴关系也令人不安，因为中国为俄总统普京入侵乌克兰提供了经济和安全援助，而中俄建立伙伴关系是对美国在太平洋与其他地区的联盟做出回应。

阿奎利诺说：“全球应该对此感到关注。”