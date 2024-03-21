报告：全球生育率下降 人口负担转移至低收入国家

（巴黎综合电）一个大规模国际研究显示，到了本世纪末，几乎所有国家的生育率都将低于人口更替水平，超过四分之三的新生儿将出生在中低收入国家，其中逾半在非洲撒哈拉以南的地区。

研究员警告，这种发展中国家出现婴儿潮、富裕国家出现婴儿荒的分裂现象，将引发大规模的社会变革。

一个有数百名研究员参与的国际团队星期三（3月20日）在《柳叶刀》医学杂志上发表了上述研究成果。他们通过分析全球大量关于出生、死亡和生育因素的数据，尝试预测未来的世界人口状况。

这个研究的数据显示，全球生育率，即平均每名女性在育龄期生育的孩子数，已从1950年的约五个孩子降到2021年的2.2个。在2021年，在全球204个国家和地区中，有110个（54%）的生育率低于人口更替水平，即平均每名妇女生育2.1个孩子。

研究预计，到了2050年，全球国家和地区中有155个、即76%的生育率将低于人口更替水平。到了2100年，预料这个情况将扩大至198个国家和地区，即97%。到那时，只有萨摩亚、索马里、汤加、尼日尔、乍得和塔吉克斯坦的人口在增加。

这份报告强调了韩国和塞尔维亚等国尤其令人担忧的趋势。这些国家的生育率低于1.1，使它们面临劳动力减少的挑战。

去年，韩国的生育率为0.72，新加坡生育率也首次跌至1.0以下，为0.97。日本的总人口从2011年开始持续萎缩，新生儿数量去年连续第八年减少，减幅也是历来最大。

研究预计，在本世纪，发展中国家的生育率会持续上升，尤其是非洲撒哈拉以南的国家。在这同时，人口老龄化的富裕国家生育率则会大幅下降。

学者：外来移民将成为维持经济增长的必要条件

领导这项研究的美国健康指标与评估研究所（IHME）高级研究员沃尔塞特发声明说：“世界将同时面对一些国家有‘婴儿潮’和另一些国家面对‘婴儿荒’的现象。21世纪的我们面临着惊人的社会变革。”

IHME研究员巴塔查尔吉也说：“这些生育率和活产率的未来趋势将彻底重组全球经济和国际力量平衡，进而要求社会重组。一旦几乎每一个国家的人口都在萎缩，外来移民将成为维持经济增长的必要条件。”

不过，世界卫生组织专家敦促须谨慎对待这些预测。他们指出了这个研究模型存在的一些局限性，尤其是缺乏来自许多发展中国家的数据。

世卫组织多名专家在《柳叶刀》上写道，有关这些数字的交流“不应耸人听闻，而应细致入微，平衡悲观与乐观”。

例如他们指出，人口减少固然对于劳动力供给、社会保障和“民族主义地缘政治”不利，可是人口较少也有好处，例如对环境和粮食保障而言。

未参与这项研究的西班牙国家研究委员会研究员马丁也强调，这些毕竟只是预测。她指出，上述研究预测全球生育率将在2030年左右降至更替水平以下，而联合国预测这一情况将在2050年左右才发生。

IHME附属于美国华盛顿大学，由比尔及梅琳达·盖茨基金会创立，是全球健康数据的参照权威。