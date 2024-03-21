美国向安理会提交决议草案 呼吁加沙立即停火并释放人质

（吉达／华盛顿综合电）美国国务卿布林肯星期三说，美国已向联合国安理会提交一份决议草案，呼吁立即在加沙地带停火并释放人质。不过，安理会尚未决定何时进行表决。

布林肯星期三（3月20日）抵达沙特阿拉伯吉达，展开自以哈冲突爆发以来的第六次中东之行。 他接受沙特媒体访问时说，美国希望各国能够支持它提出的决议草案，称这将释出非常强有力的信号。

美国此前多次否决安理会有关以哈停火的决议草案，但近期对以色列未能避免平民死伤和让更多援助进入加沙日益不满。根据法新社看到的文本，新版停火决议草案强调“立即和持久停火的必要，以便保护各方平民、提供基本人道援助和减轻痛苦，同时释放仍被扣押的人质”。

外交消息人士透露，美国的替代方案重点是支持为期六周的休战，以换取哈马斯释放人质，但这一方案不太可能获得通过。

布林肯星期三先后会见沙特外长费萨尔与沙特王储穆罕默德。美国国务院发言人米勒说，布林肯和费萨尔讨论了保护所有加沙平民，以及立即增加对有需要者的人道援助的迫切需要。布林肯也强调，继续与区域和国际伙伴密切协调，以解决加沙冲突并为战后阶段做准备是很重要的。

布林肯星期四（21日）转赴埃及，星期五前往以色列。米勒说，布林肯将同以色列官员讨论有关释放人质的谈判进展，以及增加对加沙援助的努力。布林肯也会谈及，如何在保护平民人口与促进以色列整体安全的情况下，确保哈马斯在包括拉法在内的加沙被击溃。

哈马斯指以方反应消极

以哈冲突调解人员星期三连续第三天在卡塔尔谈判，但未取得突破。哈马斯驻黎巴嫩高官哈姆丹说，以色列对哈马斯的最新提议总体上反应消极，以色列立场甚至出现倒退现象。

以色列总理内坦亚胡星期三通过视讯向美国共和党参议员发表讲话时表明，以色列将继续攻击加沙，以完成铲除哈马斯的目标。

参议院民主党领袖舒默上周批评内坦亚胡阻碍中东和平，并呼吁以色列举行新的选举。参议院共和党领袖麦康奈尔则说：“我向内坦亚胡表明，给民主盟友提供有关何时举行选举或他们的任何潜在军事行动的建议，不是美国该做的事。”

在美国今年将举行总统选举之际，内坦亚胡与共和党的视频会议凸显了美国对以政策的政治化。

内坦亚胡原本也希望同民主党人对话，但舒默以有关对话不应分党派进行为由拒绝。他说：“我非常关心以色列和它的长远未来。当这个问题被加上党派色彩时，帮助以色列的事业将受到损害。”

部分民主党人吁拜登施压缓解危机

民主党内部也因加沙战争出现分歧，进步派民主党人呼吁拜登对以色列施加更大压力，让它采取更多行动缓解加沙人道危机。

美国参议院超过三分之一民主党议员星期三联合致函拜登，呼吁政府立即建立一个大胆的公共框架，概述在约旦河西岸和加沙地带建立巴勒斯坦国所需的步骤。

信中说，中东危机已来到一个拐点，美国须发挥超越过去的领导作用，而不仅是促进以巴谈判。他们指出，独立的巴勒斯坦国将是非军事化的，在承认以色列的同时摈弃哈马斯。他们也提出通过区域和平倡议，让以色列和中东实现一体化。

近70名美国前官员也在星期三联合致函拜登政府，要求它警告以色列，若剥夺巴勒斯坦人的公民权利和基本物资并在约旦河西岸扩建定居点，它将面临严重后果，包括美国可能限制对以援助。