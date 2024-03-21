拜登政府对半导体业最大投资 英特尔获85亿美元资助

（钱德勒综合电）美国总统拜登宣布，为晶片制造商英特尔（Intel）提供多达85亿美元（约114亿新元）的直接资金与110亿美元贷款，以支持公司扩大国内生产设施。这是迄今为止，拜登政府对半导体业的最大投资。

拜登星期三（3月20日）参观英特尔位于亚利桑那州钱德勒市（Chandler）的园区时，做出这一宣布。他说，这项投资意味着，到2030年，全球20%的尖端晶片将在美国生产。

美国商务部长雷蒙多指出，这是至今政府通过2022年《晶片法案》发放的最大笔资助，有助于激励英特尔做出超过1000亿美元的投资。

她说：“我们所有最复杂的晶片都依赖亚洲极少数的工厂制造。这是不可持续和不可接受的。这构成经济安全和国家安全问题。我们将改变这种情况。”

英特尔计划在亚利桑那、俄亥俄、新墨西哥和俄勒冈四州建设和扩大生产设施，其中俄州新厂据说会是世界上最大的人工智能（AI）晶片生产设施，最快2027年启用。除了已确定的近200亿美元补贴和贷款，公司也会就部分资本支出向美国财政部申请高达25%的投资税收抵免。

白宫预计，英特尔的投资将创造1万个制造业岗位和2万个建筑业岗位。

拜登选择在亚利桑那州宣布资助英特尔显示，宣扬立法成就是他竞选连任的重要策略。他说：“和我的前任（特朗普）不同，我决心扭转局面，投资于美国……他（特朗普）会在中国和其他国家而不是美国重建未来，因为这样可能更便宜。”