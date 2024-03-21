日本招东南亚学生上高中 应对劳动力缺口

日本少子化导致劳动力大缺，除了扩大引进外劳之外，当局也要以其他举措网罗人才。日媒报道，为了尽快获取能给日本做出贡献的人才，当局已安排发展中国家的中学生到日本上高中，并让他们在日本就业。

日本人力部估计，到了2030年，日本的劳动力供给预计是6429万人，而劳动力的需求则是7073万人。换言之，日本届时将有644万个工作空缺，其中以服务业和医疗业的人手不足极为严重。

根据日本的留学生政策，除了让海外留学生到日本学习交流之外，也鼓励他们在日本工作。日本FNN电视新闻报道，当局开始与位于兵库县的姬路女学院高中合作，推动一项引进海外高中留学生计划。

当局拟为该校提供资金，让发展中国家的学生到该校上高中，并准备设立一个2亿日元（约177万新元）的奖学金来推动这个计划。

该校目前已迎来首两名16岁的印度尼西亚学生，她们在本国都是成绩优越的学生。当局为她们安排日语课程，要培养她们升上大学，之后让她们留在日本工作。

日本的留学生政策向来是以吸引上高等学府的学生为主。日媒称，外国留学生毕业后，留在日本工作的不多，去年仅占总数的约37%。这与当局要在2025年达到50%的目标还有差距。

新举措降低年龄要求 让外国人更快融入社会

据报道，新举措降低年龄，对象是高中生，因为外国人要更快融入社会，最好的方法是从小在日本接受教育。

姬路女学院校长折川佑彦度说：“如能从高中开始接受日式教育，是可以培养热爱日本、且未来肯为日本社会做出贡献的人才。”

FNN电视新闻报道，日本难以留住外国人才，原因在于日本社会不容易融入。日本的一些外国人就常感慨，“无论在日本生活了多年、日语有多好，对日本文化有多熟悉，外国人对于日本人来说，永远都是外国人。”

它指出，若要以留学生政策引进人才，首先必须消除日本社会对外国人的偏见。例如，外国人在日本办银行信用卡或租房就经常被拒，这些偏见在于对外国人的不信任。