印度大选在即 首都德里首长涉收回扣被捕

（新德里综合电）印度主要反对党领导人、德里首席部长凯吉里瓦尔在选举前数周遭联邦反洗钱机构逮捕。反对党支持者称此案旨在国会下议院选举前排挤总理莫迪的挑战者。

负责打击经济犯罪的印度执法局于星期四（3月21日）晚间持搜索令进入凯吉里瓦尔（Arvind Kejriwal）官邸，并在讯问两个小时后将他带走，这使得凯吉里瓦尔成为印度首个被逮捕的在位首席部长。执法局没有证实逮捕的细节。

德里教育部长辛格说，平民党（Aam Aadmi Party）将寻求最高法院举行听证会，以撤销逮捕行动。最高法院星期五（22日）宣布将受理此案。

辛格说，凯吉里瓦尔没有辞职。若有必要，他将在狱中继续处理政务，不会辞职。

执法局此前已开始调查凯吉里瓦尔，指其政府扭曲酒类价格以换取贿赂。不过，凯吉里瓦尔和所属政党否认这些指控。他们指出，执法局的调查是非法的，并具有政治动机。

55岁的凯吉里瓦尔是平民党创党人，平民党目前在德里国家首都辖区和旁遮普邦执政。

印度选举定于4月19日至6月1日举行，73岁的莫迪领导的人民党有望蝉联执政。

去年成立的反对派联盟旨在联合起来反对莫迪，但一直受到倒戈、政府调查和资金短缺的困扰。凯吉里瓦尔是反对派联盟关键成员之一。