猪肾移植活体患者 美国医生创世界首例

麦可欣

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发布 / 2024年3月22日 8:36 PM
3月16日，美国马萨诸塞综合医院医生团队准备将一个基因经改造的猪肾移植到一名男肾病患者体内。（法新社）
3月16日，美国马萨诸塞综合医院医生团队准备将一个基因经改造的猪肾移植到一名男肾病患者体内。（法新社）

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（华盛顿综合电）美国医生成功把一个猪肾移植到一名男病患体内，这是全球首例活体人类移植猪肾手术，今后移植器官严重短缺问题或有望缓解。

美国马萨诸塞综合医院上星期六（3月16日）展开长达四小时的手术，为现年62岁的理查德·斯莱曼（Richard Slayman）移植一个基因经改造的猪肾。斯莱曼康复良好，预计很快就能出院。接下来，他将接受免疫抑制药物治疗，以防他身体出现排斥猪肾反应。

在长达四小时的手术后，医生团队成功把猪肾移植到男病患体内，为全球首例。（法新社）

斯莱曼患有二型糖尿病和高血压，须要接受透析治疗（俗称洗肾）。2018年12月，他在马萨诸塞综合医院接受了肾移植手术，但几年后因移植的肾脏出现衰竭迹象，不得不于2023年5月恢复透析治疗。

由于出现血管通路相关并发症，医生建议斯莱曼进行猪肾脏移植。美国食品和药物管理局（FDA）基于“恩慈使用”（compassionate use）规则，批准了这项移植手术。在多数情况下，这由临床试验发起人或医生根据患者病情提出申请，主要目的是使用尚处研究阶段的药物对患者进行诊断、监测或治疗。

斯莱曼说，他同意接受猪肾脏移植，“不单是为了保住性命，也希望为成千上万在等待器官移植的病患带来希望”。

眼下移植器官短缺是重大的医疗危机。据美国非营利机构器官共享联合网络组织数据，美国有超过10万人等待器官移植，平均每天有17人在等待器官的过程中死亡。单是在马萨诸塞综合医院，就有1400多名病患在等待肾脏移植。

据院方介绍，这次移植手术使用的猪肾脏经过了69处基因组编辑，其中包括“敲除”会引起人类排异反应的基因，并添加了一些人类基因，以改善动物器官与人体的兼容性。

此外，研究团队让猪体内的逆转录病毒基因失活，以防相关病毒影响接受移植者。

进行这项开创性手术的医疗团队成员河相达夫说：“我们希望，这种移植方法能给全球数百万肾衰竭患者带来希望。”

为应对人体器官供应源短缺，研究人员长期致力于研究异种器官移植。猪因其器官组织结构、生理功能和大小与人体器官相近，被视为异种器官移植最佳供体动物之一，但异种器官移植仍有许多困难和风险。

美国此前曾进行两例活体人类猪心脏移植手术，但两名患者都在术后数月内死亡。

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