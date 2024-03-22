猪肾移植活体患者 美国医生创世界首例

（华盛顿综合电）美国医生成功把一个猪肾移植到一名男病患体内，这是全球首例活体人类移植猪肾手术，今后移植器官严重短缺问题或有望缓解。

美国马萨诸塞综合医院上星期六（3月16日）展开长达四小时的手术，为现年62岁的理查德·斯莱曼（Richard Slayman）移植一个基因经改造的猪肾。斯莱曼康复良好，预计很快就能出院。接下来，他将接受免疫抑制药物治疗，以防他身体出现排斥猪肾反应。

在长达四小时的手术后，医生团队成功把猪肾移植到男病患体内，为全球首例。（法新社）

斯莱曼患有二型糖尿病和高血压，须要接受透析治疗（俗称洗肾）。2018年12月，他在马萨诸塞综合医院接受了肾移植手术，但几年后因移植的肾脏出现衰竭迹象，不得不于2023年5月恢复透析治疗。

由于出现血管通路相关并发症，医生建议斯莱曼进行猪肾脏移植。美国食品和药物管理局（FDA）基于“恩慈使用”（compassionate use）规则，批准了这项移植手术。在多数情况下，这由临床试验发起人或医生根据患者病情提出申请，主要目的是使用尚处研究阶段的药物对患者进行诊断、监测或治疗。

斯莱曼说，他同意接受猪肾脏移植，“不单是为了保住性命，也希望为成千上万在等待器官移植的病患带来希望”。

眼下移植器官短缺是重大的医疗危机。据美国非营利机构器官共享联合网络组织数据，美国有超过10万人等待器官移植，平均每天有17人在等待器官的过程中死亡。单是在马萨诸塞综合医院，就有1400多名病患在等待肾脏移植。

据院方介绍，这次移植手术使用的猪肾脏经过了69处基因组编辑，其中包括“敲除”会引起人类排异反应的基因，并添加了一些人类基因，以改善动物器官与人体的兼容性。

此外，研究团队让猪体内的逆转录病毒基因失活，以防相关病毒影响接受移植者。

进行这项开创性手术的医疗团队成员河相达夫说：“我们希望，这种移植方法能给全球数百万肾衰竭患者带来希望。”

为应对人体器官供应源短缺，研究人员长期致力于研究异种器官移植。猪因其器官组织结构、生理功能和大小与人体器官相近，被视为异种器官移植最佳供体动物之一，但异种器官移植仍有许多困难和风险。

美国此前曾进行两例活体人类猪心脏移植手术，但两名患者都在术后数月内死亡。