美国司法部起诉苹果公司垄断智能手机市场

（华盛顿综合电）美国司法部和15州对苹果公司提出反垄断诉讼，指控苹果垄断智能手机市场，损害小型竞争对手的利益并抬高售价。

司法部长加兰星期四（3月21日）发表声明说，消费者不应因为苹果违反了反垄断法，而得支付更高的价格，“如果不受到挑战，苹果只会继续加强其智能手机垄断地位”。

在这之前，亚马逊、谷歌和脸书母公司Meta也在美国面对反垄断诉讼。

美国司法部指出，苹果一台iPhone手机的价格可高达1599美元（约2156新元），利润比业界其他公司都高。官员们说，苹果公司在幕后向各种商业合作伙伴收取费用，最终提高了消费者的价格并推高了苹果公司的利润。

媒体报道指苹果的商业模式长期以来一直向用户收取技术产品的溢价，公司几乎决定了设备如何操作和使用的所有细节。美国司法部试图打破这种模式，让用户在苹果设计的硬件支持应用程序方面有更多的选择。

白宫发言人菊川刚说，拜登总统强烈支持公平、有力地执行反垄断法。

上述在新泽西州纽瓦克的联邦法院提出的诉讼称，苹果涉嫌让消费者难以转向较便宜的智能手机和设备，从而赚取了数千亿美元。

诉讼强调，反垄断诉讼的重点是使智能手机市场免受苹果反竞争和排他的商业行为的影响，恢复竞争以降低消费者的智能手机价格，降低开发商的费用，并确保未来能有创新的空间。

一名官员更透露，政府可能会采取某种形式的分拆，或缩小苹果公司的规模。

苹果这家市值2.7万亿美元的公司，股价在星期四下跌4.1％，收市为171.37美元。单是这一天，苹果的市值就蒸发了1130亿美元。

不过，苹果公司否认政府的指控，并指若司法部的诉讼成功，将阻碍苹果继续研发出消费者所期待的硬件、软件和服务相融合的科技产品。

美国司法部试图将市场定义为美国的智能手机市场，大多数分析师认为苹果在美国拥有略多过一半的市场份额。苹果说，他们将试图说服法院将市场定义为全球智能手机市场，而iPhone在全球市场的份额为五分之一。

苹果已经面对欧洲、日本和韩国的反垄断调查，以及Epic Games等企业竞争对手的诉讼。

另据知情人士星期四透露，苹果、Meta和谷歌将因可能违反欧盟数码市场法而接受调查，这可能导致他们在今年内面临巨额罚款。

