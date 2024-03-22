联合国通过首个人工智能决议 吁指导管控风险

（联合国综合电）联合国大会通过首个有关人工智能的决议，呼吁各方制定一套国际准则来应对人工智能的风险和好处，以确保这项新技术能够惠及所有国家、尊重人权并且是“安全、可靠和值得信赖的”技术。

这项不具有约束力的决议由美国发起，并得到中国等120多个联合国成员国的支持。

美国驻联合国大使格林菲尔德星期四（3月21日）说：“今天，联合国全体193个成员国集体发声，共同选择治理人工智能（AI)，而不是让它来治理我们。”

该决议强调有必要制定指导方针“促进安全、可靠和值得信赖的AI系统”。不过，决议没把军事AI列入监管范围。

决议指出，人工智能系统在设计、开发、部署和使用等过程中必须以人为本、符合道德、具有包容性，充分尊重人权和国际法，以加速推动实现联合国可持续发展峰会提出的17项可持续发展目标。

决议更多地聚焦AI的正向潜能，要求确保AI惠及所有国家和地区，弥合发达国家和发展中国家之间以及国家内部的数码鸿沟，推动数码化转型，促进和平。

美国副总统哈里斯对决议的通过表示欢迎，她在声明中说：“在以往的技术革命中，利益往往没有公平分享，而伤害却由极少数人感受到。这项决议为人工智能开辟了一条前行道路，每个国家都可以把握未来的益处，并管理AI的风险。”

国际危机组织分析员戈万指出，美国提出的这项决议把重点放在发展上，是为了争取发展中国家的青睐，因为先谈谈AI能如何协助他们谋取进步，比先谈AI安全课题更能引起他们的共鸣。

决议强调，AI技术的威胁在于若被滥用可能造成伤害，AI也可能侵蚀人权、强化偏见和危及个人数据保护，决议因此促请所有成员国及利益攸关方，“避免或停止使用无法在遵照国际人权法的情况下运作、或对享有人权构成过度风险的系统，特别是对于那些处于弱势的人而言”。

越来越多人担心AI技术被人滥用来诈骗、散播不实消息影响民主选举结果、取代劳动力导致大量工作流失。

联合国秘书长古特雷斯已将管控AI列为优先事项，并主张效仿国际原子能机构（IAEA），设立一个新的联合国机构监管AI。

美国、中国、韩国等联合国成员国正竞相争取要在管控AI方面站在最前沿。美国去年10月推出一系列相关措施，总统拜登强调必须对AI技术加以管制。