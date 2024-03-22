美国：加沙登陆码头计划今年5月竣工

（拉纳卡／日内瓦综合电）美国正在赶建一座登陆码头，以通过海路为加沙提供援助。美国国家安全委员会参谋长里德透露，美军正竭尽所能加速部署，使码头可在所设定的5月1日目标日期之前投入使用。

在塞浦路斯出席多国援助加沙国际会议的里德星期四（3月21日）对记者说：“他们（美军）正在非常努力地推进这一目标，我们希望能早点看到它投入运作。”

里德重申，美国人员没有上岸的计划，以色列会在安全保障方面发挥重要作用，救援物资则会通过联合国机构分发。

里德也说，美国虽然认真看待以色列针对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）的指控，但仍认为UNRWA的分发网络，对向巴勒斯坦人提供援助仍是非常重要。

里德说：“我们必须继续利用UNRWA在加沙的分发网络，假以时日它可能被取代，但目前这是我们提供援助的最佳途径。”

联合国说，以哈冲突爆发五个多月，导致加沙地区230万名巴勒斯坦人严重缺粮。好几个国家最近接连向加沙空投物资，塞浦路斯近日也开通了海上走廊，设法从海陆为巴勒斯坦人尽可能提供最多的援助。

但世界卫生组织总干事谭德塞说，只有扩大进入加沙的陆路过境点，才能让加沙避免发生饥荒。

谭德塞指出，加沙儿童正因营养不良和疾病，以及缺乏足够的水和卫生设施而死亡，一代人的未来都处于严重危险之中。

谭德塞说，国际最近通过空运和海运来运粮的努力虽是好的，“但只有扩大陆路过境点，才能实现大规模运送”。他促请以色列开放更多口岸，加速人道主义物资的运输。

谭德塞也说，世卫组织要求送往加沙的救援物资，时常都受阻或被拒绝。