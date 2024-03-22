澳洲坚信AUKUS核潜艇计划将可落实

（阿德雷德综合电）澳大利亚坚称，澳英美三国合力开发核动力潜艇的计划将能落实。这项计划引发的成本和能力担忧与日俱增，此外美国前总统特朗普可能重返白宫，也使计划面临被腰斩的风险。

澳洲防长马尔斯星期五（3月22日）对记者说，澳英美政府正加紧努力以实现这一项目。“这将会落实，我们必须使它实现。”

2021年成立的澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）旨在共同增强军事实力，对抗中国在印太地区的军事扩张，其首个合作项目是由美国和英国向澳洲提供核潜艇技术，帮助澳方组建核潜艇编队。

澳洲星期四（21日）宣布，将斥资数十亿美元在国内和英国建造核潜艇所需的基础设施，包括船坞、造船厂和工厂等。

这个项目使原本就已面对成本超支和工程延误的英美船坞压力增加。为帮助解压，澳洲将给予英国24亿英镑（约41亿新元），用于SSN-AUKUS核潜艇的设计工作以及扩建生产核潜艇反应堆的劳斯莱斯制造厂。

澳洲先前已承诺向负责建造“弗吉尼亚”级核潜艇的美国船坞注资30亿美元（约40亿新元）。澳洲也将投入15亿澳元（约13亿新元）改建西澳一个海军基地，为接收核潜艇做好准备。

澳洲星期四宣布，英国军工公司贝宜系统（BAE Systems）获选与澳洲ASC集团在南澳合作建造核潜艇，预计2040年代即可交付。

澳洲希望成为全球第七个拥有核潜艇的国家，但这个计划规模庞大，核经验有限、海军规模相对小的澳洲能否如愿，引发质疑。

另一方面，美国副国务卿坎贝尔透露，日本将于下月在华盛顿举行的美日峰会上，讨论与AUKUS的技术合作。

坎贝尔在《日经新闻》等日本媒体星期五刊登的访谈中说：“日本可以在安全和技术领域发挥强大作用，包括先进机器人技术、网络计划以及反潜战项目。”

AUKUS有两大目标，一是协助澳洲建立核动力潜艇舰队，二是开发先进军事能力，包括人工智能、海底无人机和高超音速技术。