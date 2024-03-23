布林肯警告以色列勿进攻拉法 以免进一步受孤立

（特拉维夫／纽约综合电）美国警告以色列总理内坦亚胡，如不听劝而执意进攻加沙南部城市拉法，以色列将面临进一步被全球孤立的风险。

美国国务卿布林肯星期五（3月22日）在特拉维夫同内坦亚胡一对一会谈。他在会后对记者说，美国和以色列的目标一致，就是歼灭哈马斯，不过对拉法展开大规模地面攻势反而无法实现这个目标。“这可能造成更多平民死亡，对提供人道援助的努力造成更大破坏，还可能使以色列在全球进一步受到孤立，危及它的长期安全和地位。”

内坦亚胡会后则向媒体发表视频声明说，他告诉布林肯，以色列感谢美国在以哈冲突中对以色列的支持，但如果以军不进入拉法消灭残余武装分子，以色列就无法击垮哈马斯。

“我告诉他（布林肯），我希望以色列能在美国的支持下做到这一点，但如果必要的话，我们将独自完成这件事。”

以色列称拉法是哈马斯的“最后堡垒”，并称已经拟定在攻击前疏散平民的计划，但以方尚未公开或向美国说明这一计划。

美方好几次公开强调向拉法发动地面攻击将是个错误，会对平民造成太大的伤害。据知，美以的高官定下星期在华盛顿会面，到时美国将提议替代方案，让以军可在不全面进攻拉法的情况下搜捕哈马斯武装分子。

然而，就在布林肯与内坦亚胡会晤的同一天，以色列政府宣布在约旦河西岸没收800公顷的土地。极右翼财政部长斯莫特里奇说，这些在约旦河谷北部的土地已列为“国有土地”，他还誓言要扩大约旦河西岸的犹太人定居点。根据国际法，这些定居点是不合法的。

据监督以色列定居点动态的非政府组织Peace Now，这次土地没收是1993年《奥斯陆协议》签署以来规模最大的一次。它指以色列政府选在布林肯访问期间宣布此事是在“挑衅”。这是因为布林肯此前一直批评内坦亚胡政府扩建定居点。

联合国安理会原订星期六就数国提出的以哈立即停火新决议草案进行表决，但为了让各国代表有更多时间讨论草案内容，表决展延到星期一。

这个由安理会成员阿尔及利亚带头提出的新决议草案要求斋戒月期间，在加沙立即停火、立即无条件释放所有人质，以及提供人道援助，从而实现受各方遵守的永久可持续停火。不过，美方表明可能否决这项决议。

前一天，安理会对美国提出的加沙停火决议进行表决，由于俄罗斯与中国行使否决权，决议没能获得通过。俄方指此决议另有目的，是要为以色列攻入拉法开绿灯。

中国常驻联合国代表张军在表决后的解释性发言中表示，立即停火是拯救生命、扩大人道准入、防止更大冲突的基本前提，而美方草案反而为停火设置前提，这无异于为继续杀戮开了绿灯，是不可接受的。

在这同时，联合国秘书长古特雷斯呼吁对以色列无人机疑似在加沙袭击平民的事件展开调查。袭击事件发生在2月初，地点在加沙南部城市汗尤尼斯。

卡塔尔半岛电视台当时在社媒平台发布一段视频，显示一架无人机疑似对四名加沙平民发动致命袭击，报道指无人机是以军所有。

古特雷斯的发言人星期五在记者会上说，联合国秘书长对此视频内容深感不安，呼吁就此展开彻底、独立与可信的调查。