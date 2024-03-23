俄军炮轰乌克兰能源设施报复 百万人断电

（基辅综合电）俄罗斯再次袭击乌克兰的电力设施，以报复乌方在俄总统选举期间发动袭击。基辅形容这是俄乌战事爆发两年来，俄军对乌能源基础设施发动的最大规模空袭，造成至少五人死亡，超过100万人断电。

基辅官员指出，俄军导弹和无人机星期五（3月22日）击中第聂伯河的一座大坝，水电站严重受损并停止运作，多达七个地区停电，迫使乌克兰须向波兰、罗马尼亚和斯洛伐克寻求紧急电力供应。

俄军的袭击还导致第聂伯罗水电站失火，而这座水力发电厂负责为欧洲最大的扎波罗热核电站供电。扎波罗热核电站在袭击后与电网的连接中断了五个小时，引起欧盟官员及联合国的关注。

国际原子能机构总干事格罗西说：“这再次提醒我们，只要这场毁灭性的战争继续下去，扎波罗热核电站及乌克兰的其他核电站每天都面临着真实的危险。扎波罗热核电站的供电状况时刻处于岌岌可危的状态。”

乌克兰总统泽连斯基指出，这次袭击再次证明，乌克兰须拥有更多防空系统才能制止俄罗斯对基础设施的袭击，而这需要乌克兰盟友的政治意愿才能实现。

俄罗斯星期五发射的88枚导弹中，乌克兰的防空系统据说只成功拦截了少于一半；俄军的约63个无人机则多数被击落。

泽连斯基当晚发表视频讲话说：“我们的伙伴们都知道现在需要的是什么，以及谁能作出拯救生命的决定……俄罗斯的导弹不会像乌克兰的援助计划那样被延误，无人机不会像某些政客那样优柔寡断。了解拖延和推迟决策的代价至关重要。”

近几个月，西方国家对乌克兰的军事援助有所放缓。其中，美国政府计划提供的600亿美元（约809亿新元）紧急援助，因在国会遇阻而迟迟无法到位。