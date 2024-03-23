英国凯特王妃证实患癌 正接受化疗

（伦敦/洛杉矶/巴黎/华盛顿综合电）英国威尔士王妃凯特透露，她患有癌症，并正在接受预防性化疗。

42岁的凯特是英国王储威尔士亲王威廉的妻子，她星期五（3月22日）发布视频说，她今年1月接受腹部手术后，经进一步的化验得知自己患癌。

她说：“这当然令我深感震惊，为了我们的年轻家庭，我和威廉一直在尽我们所能私下处理和应对这一切。”

凯特没有透露罹患什么癌症，她说医疗团队建议她接受预防性化疗，目前她正处于初期治疗阶段。她态度积极地表示：“我很好，而且每天都在变得更坚强。”

有三名年幼孩子的凯特说，她和家人现在需要“一些时间、空间和隐私”。

这段视频是于星期三（20日）拍摄，凯特身穿套头衫和牛仔裤，脸色苍白显疲惫。她在1月手术过后，已暂停王室公务，预计她和威廉也不会在下星期天复活节与王室成员一起露面。

凯特官邸肯辛顿宫今年1月对外称凯特接受的是预先安排好的非癌症手术。

白金汉宫发声明说，国王查尔斯三世对凯特鼓起勇气公开自己患癌的消息感到骄傲。查尔斯三世早前也公开自己患癌的消息。

与威廉关系疏远的弟弟、萨塞克斯公爵哈里王子和公爵夫人梅根从美国发声明说：“祝愿凯特顺利康复，家人平安健康，希望他们能不受干扰、平静度过这段时间。”

美国白宫发言人皮埃尔周五在记者会上表达了拜登总统对凯特的慰问之意；法国总统马克龙则在社媒发文，赞扬凯特勇气可嘉，并祝她早日康复。

英国首相苏纳克也发声明慰问凯特，并指出凯特在手术后“饱受世界各地媒体与社媒的不公平对待”。

作为英国王室瞩目成员，凯特术后两个多月未公开露面，在英国乃至全世界引发各种猜测。

王室评论员指出，凯特如今公开患癌消息，相信可终结所有关于她健康状况的传言。美国《人物》杂志（People）高级王室编辑希尔说：“她决定直接面对这一切，杜绝有关她状况的猜测，她直面镜头，让大家亲眼看到她，这成了一个非常个人的声明。”