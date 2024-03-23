美参议院最后一刻通过拨款法案 共和党保守派不满欲罢免议长

（华盛顿综合电）美国国会参议院最后一刻通过政府拨款法案，避免联邦政府陷入停摆。不过，共和党籍的众议院议长约翰逊因这项法案得罪了同僚，党内保守派威胁要发起动议罢免他。

美国参议院在星期六（3月23日）凌晨2时，即停摆大限前两小时，以74票赞成、24票反对，通过1.2万亿美元（约1.62万亿新元）的拨款法案。联邦政府机构，包括国防部、国土安全部、司法部、财政部、国务院的部分部门因此免于在周六上午暂停运作。

共和党保守派议员坚持大幅削减开支和限制移民涌入，迟迟无法与民主党议员达成协议，引发停摆危机。民主党籍的参议院多数党领袖舒默在午夜之前宣布达成协议，化解了共和党的阻挠。他说：“真的很不容易，但今晚我们的坚持是值得的。”

众议院此前一天以286票赞成、134票反对通过这个法案。法案将在星期六递交总统拜登签署生效，这将为四分之三联邦政府机构提供资金，直至9月30日本财政年结束。

共和党在众议院占多数席，但在众议院议长约翰逊的操作下，法案却获通过，引起党内保守派强烈不满。

共和党保守派众议员格林宣称，约翰逊背叛了共和党，于周五提交动议，要罢免他的议长之位。这个举动可能迫使共和党得在11月大选前再次改组，引发更多内讧。

罢免动议一旦正式启动，众议院全院须投票表决是否罢免议长，如果多数票赞成，议长将被免职。去年10月，共和党籍前众议长麦卡锡就是因为通过一项临时拨款法案惹怒党内保守派，而被他们以罢免动议手法赶下议长的位子，换上了约翰逊。

共和党的众议院优势一再削弱

雪上加霜的是，众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）周五宣布，他将于4月19日离开国会。加拉格尔此前已表明不会在11月选举中寻求连任，但他提早在任期结束前辞去众议员职务，将进一步削弱共和党在众议院原已微弱的多数党地位。

周五原已有另一名共和党众议员巴克（Ken Buck）离职，而等到加拉格尔离开后，共和党与民主党将各占217席和213席。这意味着众议院就法案进行表决时，共和党最多只能有一名议员跑票，否则将无法阻挠民主党推动的法案。

共和党的微弱优势已经一再迫使约翰逊在推动重要立法时，向外寻求民主党人的支持，接下来他的处境将更加艰难。

曾担任众议长新闻顾问的吉莱斯皮（Maura Gillespie）指出，共和党若因内斗再次使众议院陷入混乱，那选民会质疑共和党的治理能力，进而影响该党在11月大选的选情。