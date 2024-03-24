印度政界最大金主 “彩票大王”身陷诈欺逃税丑闻

（新德里路透电）印度选举委员会最近公布“选举献金”的调查结果显示，印度“彩票大王”马丁及其公司是过去几年来的最大政治金主，且因涉嫌诈欺和逃税一直受到当局调查。

今年2月，印度最高法院废除了实行七年之久的政治献金机制，该机制允许个人和公司无限制地通过购买印度国家银行发行的“选举债券”（electoral bonds），再匿名捐给属意的政党，政党收到后再向银行兑现。

根据选委会3月14日公布的数据，马丁（Santiago Martin）的未来博彩和酒店服务公司在2019年至2024年期间，购买了总值136亿8000万印度卢比（约2亿2100万新元）的选举债券，这比第二高捐助者多了40%。

数据显示，印度总理莫迪领导的执政党印度人民党（BJP）是选举债券最大的总体受益者，但没有详细说明捐助者给了哪个政党。

有关选举债券的数据，让人们再次聚焦通过印刷和销售彩票而致富的马丁。

56岁的马丁少年时期为了养家糊口，到缅甸做劳工。他在80年代末回到印度，并在南部泰米尔纳德邦哥印拜陀县开了一家彩票公司。他逐渐将业务扩展至卡纳塔克邦和喀拉拉邦，乃至更远的地区。在与当地政府达成协议后，他将业务扩展到不丹和尼泊尔，垄断当地彩票发行。

彩票生意红火最终让马丁的业务遍布房地产、建筑、农业、建筑材料、纺织、酒店和媒体等领域。

据媒体报道，能言善道的马丁在政界广交朋友，他在政客身上挥霍无度。随着他的商业帝国的发展，他也频频赠送昂贵的礼物给许多政客。

2011年，随着德拉维达进步联盟党（DMK）在地方选举中失去了泰米尔纳德邦的执政权，马丁的商业帝国也开始崩盘。他因涉嫌侵占土地、欺诈和非法销售彩票等14起案件与多名政客一起被判入狱八个月，但他在2012年获得保释。

多年来，税务局和警方对马丁展开调查，其中一些案件仍在审理中。今年9月，印度金融犯罪执法机构提控未来博彩公司和马丁的15家附属公司涉及洗钱活动。

调查显示，这些公司涉嫌欺骗发行彩票的地方政府、没有将彩票收益存入银行、非法保留和领取未出售彩票的奖金及篡改数据。