印度外长：印中须恢复边境稳定 两国关系才有望发展

（新加坡讯）印度和中国最近又因边界争端爆发口水战，正在新加坡访问的印度外长苏杰生说，印中有必要先恢复边界稳定，两国关系才能向前发展。

印度总理莫迪3月初到阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区）出席一条隧道的揭幕仪式引发两国交锋，苏杰生首次对此做出回应。

他说，印度正在努力寻找稳定边界局势的“出路”。“这并不容易。我与（中国）同侪投入了大量的努力。在军事指挥官层面、在外交层面，我们已经进行了20多轮会谈。”

苏杰生星期六（3月23日）起对新加坡进行三天访问，期间他将会见李显龙总理和黄循财副总理等我国高层领导。他星期六在新加坡国立大学南亚研究所（ISAS）举办的讲座上表明，印中领土争端无法在短期内解决，但必要的第一步是想办法恢复已存在​​45年的边境“和平与安宁”。

印中边界长达3800公里，其中大部分划分不清。在1975年的边界争端中，有四名印度士兵死亡。两国为防止事态升级，在1993年至2013年间签署了多项双边协议；但这种和平在2020年被打破，在那年的边境肉搏战中，至少20名印度士兵和四名中国士兵丧命。之后两国关系恶化。

美国最近介入了这场争端。3月20日，美国表明承认有争议的阿鲁纳恰尔邦为印度领土。中国次日反击称，华盛顿此举是为了“服务其地缘政治私利”。

3月初有媒体报道，印度已增派1万名士兵守卫印中边境。在星期六的讲座上，《海峡时报》记者问及此事，苏杰生打趣道：“明智的政府都不会证实部队的动向，尤其是告诉外国报章。”

苏杰生指出，在有争议边界的局势稳定之前，指望两国关系向前发展是不合逻辑的，因为这自然会产生巨大的不信任。

苏杰生：两国应该在已达成共识的领域继续努力

随着中国和印度同时崛起，苏杰生说：“对我来说，挑战是我们如何找到可持续的平衡？”他认为，两国应该在已达成共识的领域继续努力。

对他来说，2020年的冲突是中国不但没有“巩固基础以求取平衡”，反而不遵守协议而破坏了平衡。“从1975年到2020年，没有人因此而丧命。所以45年来，它一直有效。今天我们必须问自己，为什么它不起作用了？”

他笑着补充道：“问题实际上不是沟通不畅。我向你保证他们的英语很棒，我们的中文更好！”

中方认为，2020年的冲突是因为印方违反双方共识，在有争议的加勒万河谷单方面挑衅。

约300名外交官、学者和印度侨民出席了这场讲座。除了印中关系，苏杰生还谈到印度与美国、俄罗斯、邻国巴基斯坦等的关系。在谈到印度人才外流问题时，他呼吁以“现代方式”看待这个问题，因为在海外生活和工作的印度人其实帮助印度与其他国家如新加坡建立了关系。